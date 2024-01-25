Очередной рекорд тинейджера. Ямал вписал себя в историю Барселоны

«Барселона» уступила «Атлетику» в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4). Один из голов за «блаугранас» забил несовершеннолетний Ламин Ямал.

На момент взятия ворот басков футболисту было 16 лет и 195 дней. Теперь он является самым молодым автором забитого гола за «Барселону» в Кубке Испании.

Предыдущим рекордсменом был Боян Кркич. Форвард отличился в сезоне 2007/2008. Тогда ему было 17 лет и 77 дней.

Стоит отметить, что Ямал две неделю назад установил такой же рекорд и в Суперкубке Испании. Правда, он стал рекордсменом не только «Барселоны», но и всего турнира.

На счету 16-летнего вингера в этом сезоне 3 гола и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает Ламина в 60 млн евро.