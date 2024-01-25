Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной рекорд тинейджера. Ямал вписал себя в историю Барселоны
Испания
25 января 2024, 05:22 | Обновлено 25 января 2024, 05:25
81
0

Очередной рекорд тинейджера. Ямал вписал себя в историю Барселоны

Ламин Ямал – самый молодой автор гола «Барселоны» в Кубке Испании

25 января 2024, 05:22 | Обновлено 25 января 2024, 05:25
81
0
Очередной рекорд тинейджера. Ямал вписал себя в историю Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

«Барселона» уступила «Атлетику» в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4). Один из голов за «блаугранас» забил несовершеннолетний Ламин Ямал.

На момент взятия ворот басков футболисту было 16 лет и 195 дней. Теперь он является самым молодым автором забитого гола за «Барселону» в Кубке Испании.

Предыдущим рекордсменом был Боян Кркич. Форвард отличился в сезоне 2007/2008. Тогда ему было 17 лет и 77 дней.

Стоит отметить, что Ямал две неделю назад установил такой же рекорд и в Суперкубке Испании. Правда, он стал рекордсменом не только «Барселоны», но и всего турнира.

На счету 16-летнего вингера в этом сезоне 3 гола и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает Ламина в 60 млн евро.

По теме:
ХАВИ: «Мы боролись против команды, которая очень сильна дома»
Атлетик Б – Барселона – 4:2 (д.в.) Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Барселона вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику в овертайме
Ламин Ямал Барселона Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Атлетик - Барселона Боян Кркич
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 16:19 10
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024

Александр Зверев неожиданно выбил из борьбы одного из фаворитов

Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН
Футбол | 25 января 2024, 00:23 0
Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН
Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН

Команда Новатуса Мироши не сумела забить гол и выбыла из турнира

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24.01.2024, 04:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Футбол | 24.01.2024, 19:44
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Футбол | 24.01.2024, 14:27
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 16
Теннис
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 30
Футбол
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем