Ламин Ямал установил новый рекорд Суперкубка Испании
Талант «Барселоны» продолжает переписывать историю
Ламин Ямал стал автором второго гола «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны».
Он стал самым молодым футболистом, который забивал у матчах Суперкубка Испании. На момент встречи Ямалу было 16 лет 5 месяцев и 29 дней.
Стоит напомнить, что 16-летний Ламин является также самым молодым автором гола в Примере и в истории «Барселоны».
Портал transfermarkt оценивает талантливого вингера в 60 млн евро.
В финале «блаугранас» предстоит сыграть против мадридского «Реала». Игра пройдет 14 января.
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