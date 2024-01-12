Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин Ямал установил новый рекорд Суперкубка Испании
Испания
12 января 2024, 03:50 | Обновлено 12 января 2024, 05:18
199
0

Ламин Ямал установил новый рекорд Суперкубка Испании

Талант «Барселоны» продолжает переписывать историю

12 января 2024, 03:50 | Обновлено 12 января 2024, 05:18
199
0
Ламин Ямал установил новый рекорд Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Ламин Ямал стал автором второго гола «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны».

Он стал самым молодым футболистом, который забивал у матчах Суперкубка Испании. На момент встречи Ямалу было 16 лет 5 месяцев и 29 дней.

Стоит напомнить, что 16-летний Ламин является также самым молодым автором гола в Примере и в истории «Барселоны».

Портал transfermarkt оценивает талантливого вингера в 60 млн евро.

В финале «блаугранас» предстоит сыграть против мадридского «Реала». Игра пройдет 14 января.

По теме:
АРРАСАТЕ: «У арбитра были разные критерии судейства на протяжении матча»
ХАВИ: «Мы заслужили выход в финал»
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Ламин Ямал Барселона Суперкубок Испании по футболу Осасуна Барселона - Осасуна рекорд
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе
Теннис | 12 января 2024, 02:00 1
Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе
Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айросе

Бразилец Алвеш одолел Алексея Крутых

Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Футбол | 11 января 2024, 12:57 12
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату

Французский нападающий хочет зарабатывать в Мадриде 75 миллионов евро в год

ВИДЕО. Смотри и учись. Роналду спародировал сына и показал, как нужно бить
Футбол | 12.01.2024, 03:50
ВИДЕО. Смотри и учись. Роналду спародировал сына и показал, как нужно бить
ВИДЕО. Смотри и учись. Роналду спародировал сына и показал, как нужно бить
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Футбол | 11.01.2024, 16:25
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
Футбол | 11.01.2024, 12:39
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
11.01.2024, 00:15 2
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем