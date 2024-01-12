Ламин Ямал установил новый рекорд Суперкубка Испании

Ламин Ямал стал автором второго гола «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны».

Он стал самым молодым футболистом, который забивал у матчах Суперкубка Испании. На момент встречи Ямалу было 16 лет 5 месяцев и 29 дней.

Стоит напомнить, что 16-летний Ламин является также самым молодым автором гола в Примере и в истории «Барселоны».

Портал transfermarkt оценивает талантливого вингера в 60 млн евро.

В финале «блаугранас» предстоит сыграть против мадридского «Реала». Игра пройдет 14 января.