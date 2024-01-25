Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в финал украинка поборется с 15-й ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвень. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open 2024 Rod Laver Arena.

Коэффициент на титул Ястремской на австралийском мейджоре составляет 11.00. Даяна – четвертая (из четырех) фаворитка на триумф.

Наиболее вероятной обладательницей трофея на кортах Мельбурна является действующая чемпионка Арина Соболенко (1.65), которая сыграет в полуфинале против Коко Гофф. Титул американки расценивается в 3.50.

Котировки на соперницу Ястремской в полуфинале Чжэн Циньвень составляют 5.50.

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Australian Open

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