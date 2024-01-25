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Australian Open
25 января 2024, 05:16 |
444
0

Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами

За выход в финал Даяна сыграет против китаянки Чжэн Циньвень

25 января 2024, 05:16 |
444
0
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в финал украинка поборется с 15-й ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвень. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open 2024 Rod Laver Arena.

Коэффициент на титул Ястремской на австралийском мейджоре составляет 11.00. Даяна – четвертая (из четырех) фаворитка на триумф.

Наиболее вероятной обладательницей трофея на кортах Мельбурна является действующая чемпионка Арина Соболенко (1.65), которая сыграет в полуфинале против Коко Гофф. Титул американки расценивается в 3.50.

Котировки на соперницу Ястремской в полуфинале Чжэн Циньвень составляют 5.50.

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Кто выиграет Australian Open 2024? Мнение букмекеров

  1. Арина Соболенко – 1.65
  2. Коко Гофф – 3.50
  3. Чжэн Циньвень – 5.50
  4. Даяна Ястремская – 11.00

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Даяна Ястремская Коко Гофф Арина Соболенко азарт котировки букмекеров Australian Open 2024 Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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