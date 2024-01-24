25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в финал украинка поборется с 15-й ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвень. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Ястремская уже прыгнула выше головы и успела порадовать абсолютно всех украинцев. Отдельно стоит отметить, что весь мир следит за австралийским мейджором, а украинка продолжает напоминать о войне в Украине, которую развязала россия, своими мощными месседжами на камерах.

В четвертьфинале Даяна спокойно разобрала Носкову, отдав всего 1 свою подачу. Как и ожидалось, Линда не показала и половину того, что сумела продемонстрировать в поединке против Иги Свентек.

Возможно, девушки и не показали высокий уровень тенниса. Но стоит отметить игру Ястремской, поскольку уже с первых геймов было понятно, что она будет контролировать ход встречи и обыграть Линду ей вполне по силам.

Теннис Даяны – мощный и агрессивный. Она не придумывает ничего гениального. С ее стилем, если полетит, она способна обыграть любую, Гофф в том числе, разве что по Соболенко есть вопросы...

Китаянка не выглядит непроходимой. Шансы Ястремской на финал – более чем реальны.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Чжэн Циньвень

Звездочка Поднебесной. Кроме того, еще и звезда рекламы McDonald's.

Впервые Чжэн Циньвень заявила о себе еще в 2022 году. Тогда она впервые вышла в основную сетку турнира Grand Slam на Australian Open, на Ролан Гаррос дошла до 4-го раунда, а на Уимблдоне и US Open – до 3-го раунда, ворвавшись в топ-30 рейтинга WTA.

Несмотря на то, что ее игра больше подходит для хардовых покрытий, первый титул на уровне WTA она выиграла на грунте, взяв 250-тысячник в Палермо в 2023 году. В октябре того же года китаянка также выиграла трофей в Шанхае на соревнованиях WTA 500 и затем дошла до финала малого Итогового турнира.

Чжэн – будущее тенниса, она будет стабильно доходить до финальных стадий крупных турниров. У нее отличная подача, мощный форхенд, хорошая игра на задней линии. Такой же мощный и агрессивный теннис, как и у Ястремской.

Что касается нового сезона, то у нее только одно поражение от Иги Свентек на United Cup и 7 побед (2 – на United Cup, 5 – на АО 2024). Но на кортах Мельбурна Чжэн не выглядит суперсильной. Естественно, полуфинал – большое достижение, но ее сетка была куда слабее, чем у Даяны.

Китаянка ни разу не сыграла с соперницей из топ-50 рейтинга, в то время как Ястремская – исключительно с ними. К тому же, Чжэн успела подарить по сету Крюгер, Ван Яфань и Калинской, а уверенными поединками она отметилась только с Бултер и Доден.



Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Цинвень

Статистика личных встреч

Даяна и Чжэн впервые проведут очный поединок

Статистика выигранных / проигранных матчей по годам

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень

Китаянка считается фавориткой встречи. Дополнительного давления на Даяну статусом фаворитки не будет. Если Ван Яфань, Крюгер и Калинская сумели взять сет, то почему Даяне этого не сделать?



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