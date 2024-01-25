Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января состоятся матчи 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

В нижней половине турнирной сетки победительница US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 4) сыграет против действующей чемпионкой австралийского мейджора Арины Соболенко (WTA 2).

Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Время начала игры – не ранее 10:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток. Счет в очный поединках 4:1 в пользу Гофф.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 победительница матча сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.

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