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  4. Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
25 января 2024, 05:04 |
942
0

Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2024

25 января 2024, 05:04 |
942
0
Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

25 января состоятся матчи 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

В нижней половине турнирной сетки победительница US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 4) сыграет против действующей чемпионкой австралийского мейджора Арины Соболенко (WTA 2).

Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Время начала игры – не ранее 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток. Счет в очный поединках 4:1 в пользу Гофф.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 победительница матча сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.

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Источник Sport.ua
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