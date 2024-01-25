Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги

24 января состоялся матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии между командами «Бенфика» и «Эшторил». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии после матчевых пенальти «орлы» уступили 4:5.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

В серии 11-метровых Анатолий отбил только 1 удар из 6.

За матч Трубин оформил 1 сейв, сделал 16 точных передач из 16 и 1 раз вынес мяч.

Самые высокие оценки за поединок получили сразу 3 игрок: Фредрик Эурсунес («Бенфика»), Николас Отаменди («Бенфика») и Рафик Гитен («Эшторил»). У всех троих 8.0 баллов.

Оценки SofaScore за матч Бенфика – Эшторил – 1:1 (серия пенальти – 4:5)