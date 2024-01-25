Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира
24 января состоялся матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии между командами «Бенфика» и «Эшторил». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии после матчевых пенальти «орлы» уступили 4:5.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
В серии 11-метровых Анатолий отбил только 1 удар из 6.
За матч Трубин оформил 1 сейв, сделал 16 точных передач из 16 и 1 раз вынес мяч.
Самые высокие оценки за поединок получили сразу 3 игрок: Фредрик Эурсунес («Бенфика»), Николас Отаменди («Бенфика») и Рафик Гитен («Эшторил»). У всех троих 8.0 баллов.
Оценки SofaScore за матч Бенфика – Эшторил – 1:1 (серия пенальти – 4:5)
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