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  4. КЛОПП: «Важно то, что мы вышли в финал»
Англия
25 января 2024, 01:26 | Обновлено 25 января 2024, 01:30
414
0

КЛОПП: «Важно то, что мы вышли в финал»

Юрген Клопп очень доволен, что его команда сумела пройти «Фулхэм»

25 января 2024, 01:26 | Обновлено 25 января 2024, 01:30
414
0
КЛОПП: «Важно то, что мы вышли в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Фулхэмом» в матче 1/2 финала Кубка лиги. «Красные» вышли в финал благодаря победе (2:1) в первом матче.

«Это фантастика. У нас уже был опыт, мы знаем, чего ожидать. И снова «Челси». Что за история. Никогда не стоит воспринимать как должное то, что ты часть команды, которая может претендовать на трофеи.

Была открытая игра, во втором тайме они начали немного более дико. Мы не забили. Они сравняли счет. Но ребята отлично справились, и я очень доволен.

Единственное, что имеет значение в конце концов – выход в финал. Совсем юные ребята были невероятны, я так рад видеть их реакцию в раздевалке.

Они все исключительные и очень старались. Это была ночь не для того, чтобы блистать, а для того, чтобы выйти в финал. Вы слышали от Марко Силвы, как много выход в финал значит для «Фулхэма». Мы должны были доказать, и мы это сделали.

В финале Кубка лиги все замечательно. Но мы должны быть сосредоточены на всех остальных турнирах, что мы и сделаем. Это так прекрасно. «Уэмбли» – особенное место, и я очень рад за всех, кто участвует в этом событии», – признался тренер «Ливерпуля».

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Юрген Клопп Ливерпуль Фулхэм Фулхэм - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу
Источник BBC
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