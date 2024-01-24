Главный тренер Локомотива: «Важно, что все нам пытаются идти навстречу»

Эксклюзивно для Sport.ua ситуацию с разрушенной спортбазой прокомментировал Вадим Лазоренко, главный тренер второлигового «Локомотива»:

«На этом спортсооружении мои подопечные тренировались редко, ее хозяевами были юные футболисты «Локомотива». Сегодня тренировочный процесс здесь приостановлен.

Сейчас совместными усилиями тренеров команды мастеров и их коллег по клубной спортшколе определяемся, где смогут эффективно продолжать тренировочный процесс юные футболисты.

Делается все, чтобы не было потеряно ни одного воспитанника ДЮСШ. Важно, что нам все пытаются идти навстречу».

Страна-агрессор рф продолжает делать свое черное дело. В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект – спорткомплекс «Локомотив» одноименного футбольного клуба с выдающейся историей.