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Украина. Вторая лига
24 января 2024, 23:19 | Обновлено 24 января 2024, 23:24
113
0

Главный тренер Локомотива: «Важно, что все нам пытаются идти навстречу»

Вадим Лазоренко рассказал о ситуации с тренировочным процессом юниоров

24 января 2024, 23:19 | Обновлено 24 января 2024, 23:24
113
0
Главный тренер Локомотива: «Важно, что все нам пытаются идти навстречу»
ФК Локомотив Киев

Эксклюзивно для Sport.ua ситуацию с разрушенной спортбазой прокомментировал Вадим Лазоренко, главный тренер второлигового «Локомотива»:

«На этом спортсооружении мои подопечные тренировались редко, ее хозяевами были юные футболисты «Локомотива». Сегодня тренировочный процесс здесь приостановлен.

Сейчас совместными усилиями тренеров команды мастеров и их коллег по клубной спортшколе определяемся, где смогут эффективно продолжать тренировочный процесс юные футболисты.

Делается все, чтобы не было потеряно ни одного воспитанника ДЮСШ. Важно, что нам все пытаются идти навстречу».

Страна-агрессор рф продолжает делать свое черное дело. В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект – спорткомплекс «Локомотив» одноименного футбольного клуба с выдающейся историей.

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Источник Sport.ua
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