ФОТО. Рашисты повредили инфраструктуру известного украинского клуба

Сегодня, 23 января, рашисты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Террористы попали по инфраструктуре представителя Второй лиги – «Локомотива».

«Самое страшное утро для большой семьи «Локо»! Очередной акт терроризма от ничтожных мразей, не имеющих никаких ценностей. Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот «Локомотив» не остановит никакую кацапскую нечисть», – говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба «Локомотива» выложила также несколько фотографий с масштабами разрушения после удара.

Ранее стало известно, что «Локомотив» попрощался с воспитанником «Динамо» и еще двумя игроками.