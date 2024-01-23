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  4. ФОТО. Рашисты повредили инфраструктуру известного украинского клуба
Украина. Вторая лига
23 января 2024, 10:24 |
1519
1

ФОТО. Рашисты повредили инфраструктуру известного украинского клуба

В результате ночной атаки РФ пострадал представитель Второй лиги - «Локомотив»

23 января 2024, 10:24 |
1519
1
ФОТО. Рашисты повредили инфраструктуру известного украинского клуба
ФК Локомотив.

Сегодня, 23 января, рашисты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Террористы попали по инфраструктуре представителя Второй лиги – «Локомотива».

«Самое страшное утро для большой семьи «Локо»! Очередной акт терроризма от ничтожных мразей, не имеющих никаких ценностей. Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот «Локомотив» не остановит никакую кацапскую нечисть», – говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба «Локомотива» выложила также несколько фотографий с масштабами разрушения после удара.

Ранее стало известно, что «Локомотив» попрощался с воспитанником «Динамо» и еще двумя игроками.

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российско-украинская война Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Локомотив Киев
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alsost
"но этот Локомотив не остановит НИКАКАЯ... нечисть". Перекладайте правильно
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