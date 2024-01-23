ФОТО. Рашисты повредили инфраструктуру известного украинского клуба
В результате ночной атаки РФ пострадал представитель Второй лиги - «Локомотив»
Сегодня, 23 января, рашисты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Террористы попали по инфраструктуре представителя Второй лиги – «Локомотива».
«Самое страшное утро для большой семьи «Локо»! Очередной акт терроризма от ничтожных мразей, не имеющих никаких ценностей. Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот «Локомотив» не остановит никакую кацапскую нечисть», – говорится в сообщении клуба.
Пресс-служба «Локомотива» выложила также несколько фотографий с масштабами разрушения после удара.
Ранее стало известно, что «Локомотив» попрощался с воспитанником «Динамо» и еще двумя игроками.
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