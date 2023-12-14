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Украина. Вторая лига
14 декабря 2023, 19:42 |
574
0

Локомотив попрощался с воспитанником Динамо и еще двумя игроками

В составе столичной команды Второй лиги произошли изменения

14 декабря 2023, 19:42 |
574
0
Локомотив попрощался с воспитанником Динамо и еще двумя игроками
ФК Локомотив Киев

Как стало известно Sport.ua, киевский «Локомотив» расторг контракты с тремя защитниками.

Команду покинули воспитанник «Динамо» Рудольф Сухомлинов, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Николаев», «Десну», «Волынь», «Полесье», тернопольскую «Ниву» и «Олимпик», а также Давид Арутюнян (еще один воспитанник «Динамо», который дебютировал на профессиональном уровне как раз в «Локомотиве») и Станислав Пестрецов (в прошлом — «Верес» U19, «Диназ»).

30-летний Сухомлинов в нынешнем сезоне Второй лиги провел 13 матчей, 25-летний Арутюнян принял участие в 7 играх, а 19-летний Пестрецов, присоединившийся к команде только в конце сентября, выходил на поле 5 раз.

Также решается вопрос, останется ли в «Локомотиве» 21-летний полузащитник Богдан Хобта. Экс-игрок «Александрии» U19 в текущем сезоне провел 14 матчей во Второй лиге.

«Локомотив», который по ходу чемпионата успел провести тренерскую рокировку (Руслана Уманца в сентябре сменил Вадим Лазоренко), в первых 17 матчах набрал 15 очков и занимает 11-е место в третьем по силе дивизионе украинского футбола.

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Источник Sport.ua
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