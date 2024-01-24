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Украина. Вторая лига
24 января 2024, 22:59 | Обновлено 24 января 2024, 23:19
252
0

Президент ПФЛ: «Мы готовы подставить плечо Локомотиву после атаки рф»

Александр Каденко провел разговор с директором киевского клуба

24 января 2024, 22:59 | Обновлено 24 января 2024, 23:19
252
0
Президент ПФЛ: «Мы готовы подставить плечо Локомотиву после атаки рф»
ФК Локомотив Киев

Страна-агрессор рф продолжает делать свое черное дело. В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект – спорткомплекс «Локомотив» одноименного футбольного клуба с выдающейся историей.

Эксклюзивно для Sport.ua ситуацию с разрушенной спортбазой прокомментировал Александр Каденко, президент ПФЛ:

«У меня был телефонный разговор с директором ФК «Локомотив» Александром Егоровым, предложил помощь, в частности, с местами для тренировок воспитанников клубной спортшколы. Меня проинформировали, что от желающих подставить плечо нет отбоя и смена будет обеспечена всем необходимым.

Однако наше предложение остается в силе. Очень надеюсь, что на месте разрушенного спорткомплекса со временем появится новый, значительно лучший, а юные футболисты «Локомотива» будут еще лучше работать с мячом».

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Локомотив Киев чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины российско-украинская война бомбардировки ПФЛ Украины Александр Каденко инсайд Александр Егоров (функционер)
Источник Sport.ua
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