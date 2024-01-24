Президент ПФЛ: «Мы готовы подставить плечо Локомотиву после атаки рф»
Александр Каденко провел разговор с директором киевского клуба
Страна-агрессор рф продолжает делать свое черное дело. В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект – спорткомплекс «Локомотив» одноименного футбольного клуба с выдающейся историей.
Эксклюзивно для Sport.ua ситуацию с разрушенной спортбазой прокомментировал Александр Каденко, президент ПФЛ:
«У меня был телефонный разговор с директором ФК «Локомотив» Александром Егоровым, предложил помощь, в частности, с местами для тренировок воспитанников клубной спортшколы. Меня проинформировали, что от желающих подставить плечо нет отбоя и смена будет обеспечена всем необходимым.
Однако наше предложение остается в силе. Очень надеюсь, что на месте разрушенного спорткомплекса со временем появится новый, значительно лучший, а юные футболисты «Локомотива» будут еще лучше работать с мячом».
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