Президент ПФЛ: «Мы готовы подставить плечо Локомотиву после атаки рф»

Страна-агрессор рф продолжает делать свое черное дело. В результате ракетной атаки значительные повреждения получил в Киеве гражданский объект – спорткомплекс «Локомотив» одноименного футбольного клуба с выдающейся историей.

Эксклюзивно для Sport.ua ситуацию с разрушенной спортбазой прокомментировал Александр Каденко, президент ПФЛ:

«У меня был телефонный разговор с директором ФК «Локомотив» Александром Егоровым, предложил помощь, в частности, с местами для тренировок воспитанников клубной спортшколы. Меня проинформировали, что от желающих подставить плечо нет отбоя и смена будет обеспечена всем необходимым.

Однако наше предложение остается в силе. Очень надеюсь, что на месте разрушенного спорткомплекса со временем появится новый, значительно лучший, а юные футболисты «Локомотива» будут еще лучше работать с мячом».