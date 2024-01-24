Известно, кто будет одним из вице-президентов и генеральным секретарем УАФ

Как стало известно Sport.ua, одним из вице-президентов УАФ будет Александр Шевченко – глава Львовской ассоциации футбола, а генеральным секретарем – Игорь Грищенко, который сейчас выполняет эти обязанности.

Другие специалисты, претендующие на руководящие должности в УАФ, еще уточняются. При этом согласование неких имен происходит на более высоком уровне, чем в стенках УАФ.

Также ожидается, что на внеочередном Конгрессе, где будет избран новый президент УАФ, примут несколько решений, которые будут способствовать проведению реформ в структуре футбольной ассоциации.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.

Ранее стало известно, что количество членов исполкома УАФ может увеличиться.