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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 22:13 | Обновлено 24 января 2024, 23:06
2198
2

Известно, кто будет одним из вице-президентов и генеральным секретарем УАФ

Александр Шевченко будет работать в украинской ассоциации

24 января 2024, 22:13 | Обновлено 24 января 2024, 23:06
2198
2
Известно, кто будет одним из вице-президентов и генеральным секретарем УАФ
УАФ.

Как стало известно Sport.ua, одним из вице-президентов УАФ будет Александр Шевченко – глава Львовской ассоциации футбола, а генеральным секретарем – Игорь Грищенко, который сейчас выполняет эти обязанности.

Другие специалисты, претендующие на руководящие должности в УАФ, еще уточняются. При этом согласование неких имен происходит на более высоком уровне, чем в стенках УАФ.

Также ожидается, что на внеочередном Конгрессе, где будет избран новый президент УАФ, примут несколько решений, которые будут способствовать проведению реформ в структуре футбольной ассоциации.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.

Ранее стало известно, что количество членов исполкома УАФ может увеличиться.

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Украинская ассоциация футбола Александр Шевченко Игорь Грищенко инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Та ну, який ще Грищенко? На генсека треба третього Шевченка десь знайти )
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romanchik.8409
Всё решает офис.
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