Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Шевченко еще определяется со своей командой
Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко окончательно еще не определился со своими ближайшими помощниками.
Хотя по информации нашего источника в руководство УАФ также войдут лишь два первых вице-президента и три вице-президента. Скорее всего, количество членов исполкома УАФ будет увеличено до 21 (в начале обсуждался вариант с сокращением до 18 членов исполкома), но это все равно значительно меньше чем, когда главой был Андрей Павелко.
Ожидается, что в ближайшее время Андрей Шевченко собирается сообщить делегатам Конгресса о специалистах, которых будет рекомендовать на руководящие должности, чтобы те все взвесили и знали за кого будут голосовать.
Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января в Киеве.
Ранее сообщалось, что Виктор Вацко и Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надежда Навроцкая рассказала об отношении Анатолия к детям
23 января в японском городе Осаке состоялся чемпионский бой