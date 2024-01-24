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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 10:58 |
304
1

Количество членов исполкома УАФ может увеличиться

Шевченко еще определяется со своей командой

24 января 2024, 10:58 |
304
1
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко окончательно еще не определился со своими ближайшими помощниками.

Хотя по информации нашего источника в руководство УАФ также войдут лишь два первых вице-президента и три вице-президента. Скорее всего, количество членов исполкома УАФ будет увеличено до 21 (в начале обсуждался вариант с сокращением до 18 членов исполкома), но это все равно значительно меньше чем, когда главой был Андрей Павелко.

Ожидается, что в ближайшее время Андрей Шевченко собирается сообщить делегатам Конгресса о специалистах, которых будет рекомендовать на руководящие должности, чтобы те все взвесили и знали за кого будут голосовать.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января в Киеве.

Ранее сообщалось, что Виктор Вацко и Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Все правильно. Чтобы сократить исполком надо сначала увеличить количество членов в исполкоме. Основа коррупции и бюрократии.
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