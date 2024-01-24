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  4. Стародубцева уверенно переиграла американку Чирико на турнире во Флориде
ITF
24 января 2024, 22:04 | Обновлено 24 января 2024, 22:05
289
0

Стародубцева уверенно переиграла американку Чирико на турнире во Флориде

Юлия отдала сопернице всего 5 геймов

24 января 2024, 22:04 | Обновлено 24 января 2024, 22:05
289
0
Стародубцева уверенно переиграла американку Чирико на турнире во Флориде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) вышла во второй круг турнира ITF W75 в Виро-Бич (Флорида, США).

В матче первого раунда 23-летняя украинка, посеянная под пятым номером, переиграла 27-летнюю американку Луизу Чирико (№258 WTA).

Виро-Бич. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Луиза Чирико (США) – 6:3, 6:2

В следующем раунде украинка сразится против Керол Чжао из Канады (№222 WTA).

Ранее турнир в Порту покинула Катрина Завацкая.

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Юлия Стародубцева Луиза Чирико
Источник Sport.ua
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