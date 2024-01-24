Стародубцева уверенно переиграла американку Чирико на турнире во Флориде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) вышла во второй круг турнира ITF W75 в Виро-Бич (Флорида, США).

В матче первого раунда 23-летняя украинка, посеянная под пятым номером, переиграла 27-летнюю американку Луизу Чирико (№258 WTA).



Виро-Бич. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Луиза Чирико (США) – 6:3, 6:2

В следующем раунде украинка сразится против Керол Чжао из Канады (№222 WTA).

Ранее турнир в Порту покинула Катрина Завацкая.