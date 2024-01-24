Стало известно, сколько Шахтер заплатит за своего следующего новичка
«Горняки» заплатят «Васко» 12 миллионов + 4 в виде бонусов за Марлона Гомеса
Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении полузащитника Марлона Гомеса из бразильского клуба «Васко да Гама».
По информации журналиста Лукаса Педросы, «горняки» заплатят за молодого таланта фиксированную сумму в размере 12 миллионов евро, 4 миллиона евро будут прописаны в соглашении, как дополнительные бонусы. Сообщается, что Марлон Гомес уже согласился на переезд в Украину.
Гомес не единственный игрок из Бразилии, которым интересуется «Шахтер». Ранее появилась информация, что донецкий клуб хочет купить молодого полузащитника «Крузейро» Витиньо.
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