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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 21:17 | Обновлено 24 января 2024, 21:43
1799
10

Стало известно, сколько Шахтер заплатит за своего следующего новичка

«Горняки» заплатят «Васко» 12 миллионов + 4 в виде бонусов за Марлона Гомеса

24 января 2024, 21:17 | Обновлено 24 января 2024, 21:43
1799
10
Стало известно, сколько Шахтер заплатит за своего следующего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении полузащитника Марлона Гомеса из бразильского клуба «Васко да Гама».

По информации журналиста Лукаса Педросы, «горняки» заплатят за молодого таланта фиксированную сумму в размере 12 миллионов евро, 4 миллиона евро будут прописаны в соглашении, как дополнительные бонусы. Сообщается, что Марлон Гомес уже согласился на переезд в Украину.

Гомес не единственный игрок из Бразилии, которым интересуется «Шахтер». Ранее появилась информация, что донецкий клуб хочет купить молодого полузащитника «Крузейро» Витиньо.

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Васко да Гама трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фабрицио Романо финансы
Источник Twitter
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Boodya
Так як він "хочу-не хочу" щоб не було другого Тайсона)
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+2
Умник
Надо больше.
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+1
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ZANREGENT1993
Шахта шикует
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0
Дані Рохас
И как они не боятся сюда ехать...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига Конференций Без Динамо
Опять Ринат Леонидович покупает каких-то ноунеймов, вместо того, чтобы помочь Украине и ЗСУ   
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-2
Лига конференций без динамо
Ещё один топчик будет у чемпиона 
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-9
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