Стало известно, сколько Шахтер заплатит за своего следующего новичка

Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении полузащитника Марлона Гомеса из бразильского клуба «Васко да Гама».

По информации журналиста Лукаса Педросы, «горняки» заплатят за молодого таланта фиксированную сумму в размере 12 миллионов евро, 4 миллиона евро будут прописаны в соглашении, как дополнительные бонусы. Сообщается, что Марлон Гомес уже согласился на переезд в Украину.



Гомес не единственный игрок из Бразилии, которым интересуется «Шахтер». Ранее появилась информация, что донецкий клуб хочет купить молодого полузащитника «Крузейро» Витиньо.