Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа». Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3.

Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков начал этот матч в старте и отыграл 60 минут, после чего был заменен. Статистический портал SofaScore оценил выступление украинца в 6.9 баллов.

Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле на 46 минуте, украинец отличился ассистом в конце матча на Савио. Выступление форварда было оценено в 7,0 баллов.

Главным героем игры стал нападающий хозяев Абдон Пратс, который оформил в этом матче дубль и получил высокую оценку – 8.2 балла.