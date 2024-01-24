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Кубок Испании
24 января 2024, 23:17 | Обновлено 24 января 2024, 23:30
865
0

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 

«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из турнира

24 января 2024, 23:17 | Обновлено 24 января 2024, 23:30
865
0
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа». Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3.

Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков начал этот матч в старте и отыграл 60 минут, после чего был заменен. Статистический портал SofaScore оценил выступление украинца в 6.9 баллов.

Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле на 46 минуте, украинец отличился ассистом в конце матча на Савио. Выступление форварда было оценено в 7,0 баллов.

Главным героем игры стал нападающий хозяев Абдон Пратс, который оформил в этом матче дубль и получил высокую оценку – 8.2 балла.

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SofaScore Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик Абдон Пратс оценки лучший игрок
Источник Sport.ua
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