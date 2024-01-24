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Испания
24 января 2024, 20:27 | Обновлено 24 января 2024, 21:45
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Жирона претендует на подписание молодого таланта из Аргентины

Эсекиэль Фернандес может стать партнером Довбика и Цыганкова

24 января 2024, 20:27 | Обновлено 24 января 2024, 21:45
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0
Жирона претендует на подписание молодого таланта из Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эсекиэль Фернандес

21-летний полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекиэль Фернандес заинтересовал испанскую «Жирону».

По информации Fichajes, нынешний лидер испанской Ла Лиги стремится усилить полузащиту. Каталонцы стремятся купить игрока, который составит конкуренцию Янхелю Эррере и Алейшу Гарсии, испанская команда видит в Фернандесе полузащитника, который может обеспечить качество и конкуренцию команде. Кроме жиронцев, на игрока претендуют «Арсенал», «Бенфика», «Брайтон» и «Севилья».

Transfermarkt оценивает Фернандеса в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

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Бока Хуниорс Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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