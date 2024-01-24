Жирона претендует на подписание молодого таланта из Аргентины
Эсекиэль Фернандес может стать партнером Довбика и Цыганкова
21-летний полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекиэль Фернандес заинтересовал испанскую «Жирону».
По информации Fichajes, нынешний лидер испанской Ла Лиги стремится усилить полузащиту. Каталонцы стремятся купить игрока, который составит конкуренцию Янхелю Эррере и Алейшу Гарсии, испанская команда видит в Фернандесе полузащитника, который может обеспечить качество и конкуренцию команде. Кроме жиронцев, на игрока претендуют «Арсенал», «Бенфика», «Брайтон» и «Севилья».
Transfermarkt оценивает Фернандеса в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать воспитанника «Барселоны»
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