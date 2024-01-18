Жирона хочет подписать воспитанника Барсы. В 2019 за него давали €75 млн

Каталонская «Жирона» интересуется центральным полузащитником «Хетафе» Карлесом Аленья, сообщает испанский журналист Нил Сола.

Контракт 26-летнего воспитанника «Барселоны» (44 матча, 3 гола) с его нынешним клубом действует до завершения сезона 2024/25, но футболист настаивает на переходе в «Жирону» прямо сейчас. «Красно-белые» вскоре могут сделать новый шаг в переговорах.

В этом сезоне Карлес Аленья провел 18 матчей (всего 777 игровых минут) за «Хетафе», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

В 2019 году лондонский «Тоттенхэм» был готов заплатить «Барселоне» 75 миллионов евро за на тот момент талантливого испанца.