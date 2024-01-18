Жирона хочет подписать воспитанника Барсы. В 2019 за него давали €75 млн
Сейчас Карлес Аленья выступает за «Хетафе»
Каталонская «Жирона» интересуется центральным полузащитником «Хетафе» Карлесом Аленья, сообщает испанский журналист Нил Сола.
Контракт 26-летнего воспитанника «Барселоны» (44 матча, 3 гола) с его нынешним клубом действует до завершения сезона 2024/25, но футболист настаивает на переходе в «Жирону» прямо сейчас. «Красно-белые» вскоре могут сделать новый шаг в переговорах.
В этом сезоне Карлес Аленья провел 18 матчей (всего 777 игровых минут) за «Хетафе», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
В 2019 году лондонский «Тоттенхэм» был готов заплатить «Барселоне» 75 миллионов евро за на тот момент талантливого испанца.
🚨👀 CARLES ALEÑÁ opció que agafa força per reforçar el mig del camp del @GironaFC aquest gener.— Nil Solà (@Nilsola10) January 18, 2024
Contracte fins a 2025, però VOL venir a Montilivi i el club podria fer un nou pas en la negociació en breu.
Molt bona opció de mercat.
Ho ampliem al @QueThiJugues! pic.twitter.com/ntd8tI4PjX
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