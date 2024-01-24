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  4. «Уровень скакал туда-сюда». Алькарас оценил поражение от Зверева
Australian Open
24 января 2024, 18:48 | Обновлено 24 января 2024, 19:00
789
0

«Уровень скакал туда-сюда». Алькарас оценил поражение от Зверева

Испанец завершил борьбу в четвертьфинале Aus Open

24 января 2024, 18:48 | Обновлено 24 января 2024, 19:00
789
0
«Уровень скакал туда-сюда». Алькарас оценил поражение от Зверева
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после поражения от Александра Зверева в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Рад, что в конце третьего сета стал показывать великолепный теннис. В начале четвертого я не смог удержать этот уровень. Очень жаль. Но в любом случае у меня получилось забрать его подачу, остаться в игре. У меня были шансы при 4:3 в четвертом сете, но я ими не воспользовался.

В четвертом сете я показал хороший теннис. Не лучший свой уровень, но хороший. Не использовал свои шансы. Уровень скакал туда-сюда, подача так и не пошла. Он здорово играл на приеме. Было тяжело справиться с давлением, которое он оказывал на моей подаче. Вот и все. Мне надо прибавлять, продолжать работать над этим. Но мой сегодняшний уровень – это позор.

Если забыть это, то я покидаю турнир в хорошем расположении духа. В целом я провел хороший турнир, сыграл великолепные матчи. Четвертьфинал Grand Slam – хороший результат. Не то, что я хотел, но неплохой. До этого я здорово играл и выходил на этот матч с большой уверенностью в себе. Начало матча и концовка с моей стороны – ужасны. Но это теннис», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Александр Зверев рассказал о самочувствии после выигрыша у Карлоса Алькараса.

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Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Australian Open 2024
Источник Australian Open
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