«Мои ступни кровоточат». Зверев – о победе над Алькарасом на Aus Open

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в 1/4 финала Australian Open-2024.

Напомним, Зверев добился победы в четырех сетах – 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

«Я играл с одним из лучших игроков мира. Последние два года он постоянно был либо первым, либо вторым в рейтинге. Он выиграл два турнира «Большого шлема». Для меня большая честь играть против таких парней, как он. Когда ты близок к победе, у тебя в голове проносятся мысли, которые не всегда помогают, но я рад, что в конце концов добрался до цели.

Мое самочувствии на фоне нескольких долгих матчей? Я чувствую себя хорошо. Мои ступни немного кровоточат, и это очень больно... Но я бы предпочел чувствовать эту небольшую боль здесь и в полуфинале, чем быть дома прямо сейчас и смотреть турнир по телевизору», – рассказал Зверев.

Как известно, в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева.