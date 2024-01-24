Сильнее ли польский чемпионат украинского?

Слова румынского голкипера, экс-игрока «Днепра-1» Валентина Кожокару о том, что, мол, польский чемпионат сильнее украинского, растиражированные в наших медиа, задели, если честно. Пребывая в спокойных странах, вот так, походя, бросить обидные слова в сторону страны (да, строго говоря, чемпионата, но опосредованно и страны!), где ты заработал какие-никакие деньги, страны, в которой идет война – достойно ли это? Ну, отрицательный ответ напрашивается, не правда ли? Но это моральная сторона, а есть еще истинность самой сентенции. Относительно неверности утверждения Кожокару попробую привести свои аргументы, хотя сразу скажу: всегда меня удивляли фразы вроде того, что тот или иной чемпионат сильнее другого чемпионата. Чемпионаты, как ни странно прозвучит, однако в футбол между собой не играют, а значит, абсолютно определить, какой сильнее – вроде бы и утопическая идея. И тем не менее…

Не буду лишний раз очень уж развернуто вспоминать исторический контекст. Если коротко, то здесь польскому клубному футболу нечем похвастать: еврокубков не завоевывали, финал «Гурника» из Забже (Кубок кубков-1970) разве что наличествует, да полуфиналы были когда-то (хотя и весьма знаковые, в частности «Видзев» в сезоне-1982/83 одолел в четвертьфинале главного еврокубка «Ливерпуль», а в финал клуб из Лодзи не пустил «Ювентус», обыграв поляков по сумме двух матчей). О ХХІ веке и говорить не приходится: в последнее время представители польской Экстракласы останавливаются в еврокубках задолго до чемпионских раундов, а среди достижений же наших клубов и полуфиналы, и финал, и выигрыш еврокубка, и такая евровесна (2008/09), где украинские клубы были способны выбить из еврокубка только другие украинские клубы – ни одного вылета от чужестранцев! Да, три последних сезона польские клубы набирают больше очков в таблицу коэффициентов, однако пока это все равно не позволило опередить Украину в общей 5-летней таблице. В следующем сезоне (на 3-й год полномасштабной войны в Украине!) это, вероятно, все же произойдет, но с таким гандикапом (автобусные путешествия в ближайшие зарубежные аэропорты украинских полпредов в Европе) это и не удивительно. Искренне желаю полякам, да и представителям любой другой страны, чьи клубы ныне представлены в еврокубках, никогда не познать, что такое военные скитания, закрытые аэропорты в собственной стране и невозможность играть при своих пылких трибунах. А чистота сравнительного эксперимента пусть лучше предполагает существование в мирных условиях и украинских, и польских клубов и обществ.

Но хватит о еврокубках. Мне возразят: понятно, что румынский кипер имел в виду. Ну, хорошо, если взять общедоступные данные, призванные определять уровень того или иного чемпионата, то увидим, что суммарная стоимость игроков в нашей премьер-лиге куда выше суммарной стоимости игроков польской Экстракласы. По версии transfermarkt.com, стоимостный счет 313,10 млн евро : 277,68 млн евро в нашу пользу. По финансовым возможностям в Польше есть примерно равная ведущая троица, состоящая из «Рахува» (Ченстохова), варшавской «Легии» и познаньского «Леха». У нас «Шахтер» впереди всех в этом хит-параде, а киевляне, хоть и уступают горнякам по стоимости игроков более чем вдвое, все равно ощутимо опережают абсолютно все польские клубы. Ну, а что касается средней стоимости игрока, то в сильнейшей украинской лиге она составляет 735 тыс. евро, а в главном польском дивизионе – 507 тыс. евро. Замечу, что в трех самых мощных по составу польских клубах 18 игроков национальных сборных, в соответствующей украинской топ-тройке таковых 29. Легионеров в польской Экстракласе – более трети, а в украинской премьер-лиге – менее 17%. Относительно стоимости игроков сакцентирую внимание еще на таком моменте. Польские клубы давно взяли прицел на раннюю продажу своих молодых талантов за границу. На это заточена работа агентов, конвейер производства качественной футбольной юной поросли, а стоимость предусматривает среди прочего и возможность западных клубов замахнуться на того или иного игрока и ментальную близость. Действительно, поляки ментально ближе к Западу, чем мы, чего там скрывать, поэтому и на их стоимости это, хоть немного, а сказывается.

Стоимость стоимостью, а есть еще и острота борьбы за титул. В этом смысле в текущем сезоне у нас все выглядит как никогда привлекательно. Интрига цветет и подпитывается сенсациями-неожиданностями едва ли не в каждом туре. Согласно актуальной турнирной таблице, пять клубов имеют соответствующие амбиции. Как долго будет продолжаться такая теснота (набито до краев, что и говорить!) у высшей строчки турнирной таблицы? На этот вопрос не отвечу, но экватор наш чемпионат уже пересек (однако не все клубы сыграли хотя бы половину игр), а прояснения (не говоря уже о переходе на привычное до недавнего времени двоевластие или бесспорное доминирование кого-то одного) пока не видно. В Польше же на титул претендуют две («Шленск» из Вроцлава и «Ягеллония»), ну, и – много – три («Рахув» имеет игру в запасе и амбиции, поэтому не сбрасываем его со счетов) команды. Собственно, показательны следующие цифры: в составе трех нынешних лидеров чемпионата Польши действующих игроков национальных сборных – десяток, а в составе трех нынешних лидеров чемпионата Украины – восемь. Следовательно, не посредством одних лишь имен достигают вершин турнирной таблицы украинские клубы.

Сравнивать аутсайдеров двух чемпионатов – не очень благодарная вещь. По стоимости составов они примерно одинаковы. Соответствующие матчи на зимних сборах не слишком информативны, ведь, как правило, играют между собой команды, находящиеся на разных стадиях подготовки и преследующие разные цели во время спаррингов.

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В чем Экстракласа выигрывает по сравнению с нашей премьер-лигой, так это в болельщицкой составляющей. Наш зритель лишен возможности наблюдать за игрой непосредственно с трибун, а у польского такая ​​возможность есть, и он сполна ее использует. И вот этот антураж, видимо, в чем-то и способствует громким заявлениям типа «польский чемпионат сильнее». Когда ты на поле и слышишь бодрящий фанатский гул (а даже и хейтеров – болельщиков противоположной команды), то невольно проникаешься приподнятым настроением. И, конечно, на это эмоционально реагируешь, в том числе и выражениями «турнир со зрителями сильнее». Уже давненько, во второй половине 1990-х, когда Валерий Васильевич Лобановский вернулся в Украину, он не мог понять, почему посещаемость матчей национального чемпионата была так мала. «Для кого мы играем?» – вопрошал мэтр. И добавлял: «Стадион должен быть заполнен хотя бы наполовину, иначе не будет прогресса». До вожделенной «хотя бы половины» нам еще далеко (ответственность за допуск зрителей на трибуны в условиях сумасшествия варвара-соседа брать на себя мало кто хочет), следовательно, и прогресса в игре ждать долго-долгонько? Сложно найти ответ на этот вопрос.

И тем не менее, в нашем чемпионате уже за военное время растут игроки, за которых гранды европейского футбола не жалеют несколько десятков миллионов евро, а в польском чемпионате много ли таких было за последние пару лет? Да, сейчас у нас такой период, когда за границу обращает свой взор немало талантливой футбольной молодежи (кто же хочет находиться в эпицентре ракетных и дроновых атак!), однако игроки с рыночной стоимостью за 10 млн евро в украинском чемпионате есть и теперь, и их количество не уменьшается, несмотря на продажи (прибавляют в цене некоторые юные звездочки!), а в польской Экстракласе ни одного игрока с пятизначной рыночной стоимостью сейчас нет.

Итак, как по мне, Кожокару не прав в своем выводе. Однако уверенно утверждать, что при дальнейшей интенсификации военных действий или их затягивании на нашей многострадальной земле через несколько лет ситуация не будет соответствовать его словам, не возьмусь. Находясь в состоянии войны, любой стране сложно конкурировать в любой сфере с теми, кто живет в мире. Однако Украина изо всех сил старается это делать!

Алексей РЫЖКОВ