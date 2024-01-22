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Польша
22 января 2024, 10:14 |
254
0

Экс-вратарь Днепра-1: «Чемпионат Польши превосходит чемпионат Украины»

Валентин Кожокару считает польскую Экстракласу более сильным турниром, чем украинская Премьер-лига

22 января 2024, 10:14 |
254
0
Экс-вратарь Днепра-1: «Чемпионат Польши превосходит чемпионат Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кожокару

Бывший голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару, который в настоящий момент на правах аренды из «Ауд-Хеверле Левен» выступает за польскую команду «Погонь» Щецин, поделился своим мнением о силе чемпионатов Украины, Румынии и Польши, в которых он имел возможность выступать на протяжении карьеры.

«Переход в Польшу – это шаг вперед, но речь идет не только о чемпионате, но и о том, что клуб может вам предложить. Кроме того, я бы не сказал, что чемпионат Польши слабый. Здесь есть много качественных игроков, и тот факт, что «Погонь» стремится бороться за первые места, уже является шагом вперед».

«Чемпионат Польши превосходит чемпионаты Румынии и Украины. Я знал «Погонь», знал многое о клубе. Чего я не знал, так это того, что построили новый стадион. Очень важно иметь таких болельщиков, как наши, я думаю, у нас самая яркая атмосфера в чемпионате», – рассказал Кожокару.

Кожокару выступал за «Днепр-1» в сезоне-2021/22, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался в «Фейеноорд», а летом 2022-го за 400 тысяч евро был продан «спортклубовцами» в «Ауд-Хеверле Левен».

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Валентин Кожокару Погонь Щецин Ауд-Хеверле Левен Днепр-1
Источник Digisport.ro
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