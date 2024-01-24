Словацкий футбольный союз заступился за Слован, сыгравший с динамо (москва)
Руководящий орган возложил ответственность на выбор спарринг-партнера на сам клуб
Словацкий футбольный союз (SFZ) прокомментировал товарищеский матч между «Слованом» (Братислава) и «динамо» (москва) на сборах в Катаре.
«Братиславский «Слован» не нарушил никаких положений ни на уровне SFZ, ни на уровне УЕФА, и выполнил свое обязательство сообщить согласно расписанию соревнований, которым руководит Союз клубов лиги, о своих международных товарищеских матчах в международный отдел SFZ, как и все другие клубы высших соревнований.
Это входит в полную компетенцию и ответственность каждого клуба, с кем он решает сыграть товарищеские матчи, что также касается этого случая», – говорится в заявлении организации.
Отметим, ранее чешская «Славия» отменила товарищеский матч со «Слованом», объясняя свое решение как раз сыгранным спаррингом братиславцами против команды из страны-агрессора.
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