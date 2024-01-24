Словацкий футбольный союз заступился за Слован, сыгравший с динамо (москва)

Словацкий футбольный союз (SFZ) прокомментировал товарищеский матч между «Слованом» (Братислава) и «динамо» (москва) на сборах в Катаре.

«Братиславский «Слован» не нарушил никаких положений ни на уровне SFZ, ни на уровне УЕФА, и выполнил свое обязательство сообщить согласно расписанию соревнований, которым руководит Союз клубов лиги, о своих международных товарищеских матчах в международный отдел SFZ, как и все другие клубы высших соревнований.

Это входит в полную компетенцию и ответственность каждого клуба, с кем он решает сыграть товарищеские матчи, что также касается этого случая», – говорится в заявлении организации.

Отметим, ранее чешская «Славия» отменила товарищеский матч со «Слованом», объясняя свое решение как раз сыгранным спаррингом братиславцами против команды из страны-агрессора.