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24 января 2024, 17:58 | Обновлено 24 января 2024, 18:28
880
1

Словацкий футбольный союз заступился за Слован, сыгравший с динамо (москва)

Руководящий орган возложил ответственность на выбор спарринг-партнера на сам клуб

24 января 2024, 17:58 | Обновлено 24 января 2024, 18:28
880
1
Словацкий футбольный союз заступился за Слован, сыгравший с динамо (москва)
ФК динамо москва

Словацкий футбольный союз (SFZ) прокомментировал товарищеский матч между «Слованом» (Братислава) и «динамо» (москва) на сборах в Катаре.

«Братиславский «Слован» не нарушил никаких положений ни на уровне SFZ, ни на уровне УЕФА, и выполнил свое обязательство сообщить согласно расписанию соревнований, которым руководит Союз клубов лиги, о своих международных товарищеских матчах в международный отдел SFZ, как и все другие клубы высших соревнований.

Это входит в полную компетенцию и ответственность каждого клуба, с кем он решает сыграть товарищеские матчи, что также касается этого случая», – говорится в заявлении организации.

Отметим, ранее чешская «Славия» отменила товарищеский матч со «Слованом», объясняя свое решение как раз сыгранным спаррингом братиславцами против команды из страны-агрессора.

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Слован Братислава товарищеские матчи Динамо Москва учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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PETP0
Це лише один випадок. Сумно, що вся Словаччина раптом перетворилась на парашинську підстилку.
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