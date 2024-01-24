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  4. Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Саудовская Аравия
24 января 2024, 17:05 | Обновлено 24 января 2024, 17:06
437
0

Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто

Рассказываем о неудачном пребывании француза на Ближнем Востоке

24 января 2024, 17:05 | Обновлено 24 января 2024, 17:06
437
0
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

После ухода Криштиану Роналду Карим Бензема стал главной ударной силой мадридского Реала. Пять лет подряд француз был лучшим бомбардиром "королевского клуба", и только в одном из них забил менее 20-ти мячей за сезон в Ла Лиге. Звездный форвард выиграл Золотой мяч в составе "сливочных" и множество других наград. Возможно, Карим посчитал, что уже достиг всего, а может просто захотел сменить обстановку. Как бы там ни было, прошлым летом 36-летний нападающий покинул "бланкос".

Судя по всему, решение Бензема было спонтанным. По словам нынешнего капитана Реала Начо Фернандеса, Карим никому ничего не говорил заранее. Многие одноклубники француза узнали о его решении в последний момент. Футболист принял предложение Аль-Иттихада и отправился в Саудовскую Аравию. Решение форварда было не таким уж неожиданным. Прошлым летом саудовцы штурмовали европейский рынок в попытках заполучить как можно больше звездных имен после перехода Криштиану Роналду в Аль-Наср.

Для Аль-Иттихада Бензема должен был стать хорошим усилением после чемпионского сезона и лицом всего клуба. Карим, кроме большой зарплаты, автоматически получил капитанскую повязку, статус главной звезды в команде и одной из главных звезд всей лиги. В принципе, француз начал неплохо, отличившись результативной передачей уже в первом матче Лиги Про. После этого он и сам начал регулярно забивать, оформив свой первый саудовский хет-трик. Форвард также забивал и в матчах клубного чемпионата мира, хотя команда выступила там не лучшим образом.

С одной стороны, Бензема делал свою работу. С другой, не все было гладко. Аль-Иттихад переживал непростой период. У чемпиона был спад. В перерыве матча Лиги чемпионов Азии против иракского Аль-Куве тогдашний наставник команды Нуну Эшпириту Санту серьезно раскритиковал команду в раздевалке. Досталось и Кариму, но он не стал молча слушать тренера. Между специалистом и его подопечным завязалась нешуточная перепалка. По данным источников, обе стороны не стеснялись использовать острые выражения.

Публично Нуну опровергал слухи о конфликте с Бензема, но дыма без огня не бывает. Вскоре португальца уволили. С одной стороны, руководство клуба не устраивали результаты, с другой – атмосфера в раздевалке. В Аль-Иттихаде встали на сторону Бензема, несмотря на то, что Нуну привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Саудовцы назначили на его место Марсело Гальярдо, который до того на протяжении восьми лет возглавлял Ривер Плейт. Но ситуация существенно не улучшилась. Аль-Иттихад вылетел из клубного чемпионата мира и проиграл в четырех матчах из пяти до зимнего перерыва, пропустив суммарно 14 голов.

В настоящее время Аль-Иттихад занимает 7-е место в турнирной таблице саудовской лиги, набрав 28 очков в 18-ти матчах. Бензема за полсезона сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. И все бы ничего, но у Карима испортились отношения и с новым тренером. Гальярдо отстранил француза от команды из-за того, что тот не прибыл вовремя из отпуска в расположение клуба. Представители футболиста утверждали, что тот застрял на Маврикии, откуда не мог вылететь из-за непогоды. Но проблема в том, что у него отпуск и так начался раньше всех. Форвард пропустил последние тренировки команды, вовсе покинув Саудовскую Аравию.

Getty Images. Карим Бензема и Криштиану Роналду

По данным СМИ, Бензема полторы недели не выходил на связь. Карим прибыл в расположение клуба на 10 дней позже установленного срока. Такое не понравилось руководству, которое еще несколько месяцев назад не пощадило даже тренера, лишь бы угодить французу. Ситуация с исчезновением игрока окутана мраком, но очевидно, что что-то пошло не так. Логично, что СМИ начали писать о возможном уходе футболиста из Аль-Иттихада. Однако руководство саудовской лиги не хочет так просто отпускать звездного нападающего. Ему готовы найти новый клуб, но только внутри лиги.

Некоторое время ходят слухи о возможном возвращении Карима в Лион, воспитанником которого он является. Могла бы получиться красивая история, если бы не тот факт, что к Бензема сейчас неоднозначное отношение в его стране. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен публично обвинил футболиста в связях с террористической группировкой. После этого вице-мэр Марселя Валери Буайе призвала лишить Карима Золотого мяча и французского гражданства. Форвард подал в суд на членов правительства, но обвинения в любом случае серьезные.

Не факт, что даже болельщики Лиона будут рады возвращению Бензема. Во Франции уже несколько лет не лучшая обстановка, а социальное напряжение нарастает. К тому же Карим уже был замешан в одном громком скандале по шантажу партнера по сборной, из-за чего на долгое время лишился места в национальной команде. По слухам, в подписании игрока заинтересованы также 3 клуба английской Премьер-лиги. Однако пока неизвестно, насколько эти варианты реалистичны, учитывая, что называются Арсенал, Манчестер Юнайтед и Челси.

Не все европейские футболисты довольны своим пребыванием в Саудовской Аравии. Первым не выдержал Джордан Хендерсон. Англичанин уже покинул Аль-Иттифак во главе со Стивеном Джеррардом и перешел в Аякс. Но Хендерсон и Бензема – фигуры разного масштаба. Карим входит в тройку самых громких трансферов Саудовской Аравии наряду с Роналду и Садио Мане. Просто так его никто отпускать не будет, а если и отпустят, то он что-то потеряет, например, большую сумму денег. Не совсем понятно, какие цели, кроме финансовых, преследовал француз, променяв Реал на Саудовскую Аравию, но, судя по всему, оно того не стоило.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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