Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто

После ухода Криштиану Роналду Карим Бензема стал главной ударной силой мадридского Реала. Пять лет подряд француз был лучшим бомбардиром "королевского клуба", и только в одном из них забил менее 20-ти мячей за сезон в Ла Лиге. Звездный форвард выиграл Золотой мяч в составе "сливочных" и множество других наград. Возможно, Карим посчитал, что уже достиг всего, а может просто захотел сменить обстановку. Как бы там ни было, прошлым летом 36-летний нападающий покинул "бланкос".

Судя по всему, решение Бензема было спонтанным. По словам нынешнего капитана Реала Начо Фернандеса, Карим никому ничего не говорил заранее. Многие одноклубники француза узнали о его решении в последний момент. Футболист принял предложение Аль-Иттихада и отправился в Саудовскую Аравию. Решение форварда было не таким уж неожиданным. Прошлым летом саудовцы штурмовали европейский рынок в попытках заполучить как можно больше звездных имен после перехода Криштиану Роналду в Аль-Наср.

Для Аль-Иттихада Бензема должен был стать хорошим усилением после чемпионского сезона и лицом всего клуба. Карим, кроме большой зарплаты, автоматически получил капитанскую повязку, статус главной звезды в команде и одной из главных звезд всей лиги. В принципе, француз начал неплохо, отличившись результативной передачей уже в первом матче Лиги Про. После этого он и сам начал регулярно забивать, оформив свой первый саудовский хет-трик. Форвард также забивал и в матчах клубного чемпионата мира, хотя команда выступила там не лучшим образом.

С одной стороны, Бензема делал свою работу. С другой, не все было гладко. Аль-Иттихад переживал непростой период. У чемпиона был спад. В перерыве матча Лиги чемпионов Азии против иракского Аль-Куве тогдашний наставник команды Нуну Эшпириту Санту серьезно раскритиковал команду в раздевалке. Досталось и Кариму, но он не стал молча слушать тренера. Между специалистом и его подопечным завязалась нешуточная перепалка. По данным источников, обе стороны не стеснялись использовать острые выражения.

Публично Нуну опровергал слухи о конфликте с Бензема, но дыма без огня не бывает. Вскоре португальца уволили. С одной стороны, руководство клуба не устраивали результаты, с другой – атмосфера в раздевалке. В Аль-Иттихаде встали на сторону Бензема, несмотря на то, что Нуну привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Саудовцы назначили на его место Марсело Гальярдо, который до того на протяжении восьми лет возглавлял Ривер Плейт. Но ситуация существенно не улучшилась. Аль-Иттихад вылетел из клубного чемпионата мира и проиграл в четырех матчах из пяти до зимнего перерыва, пропустив суммарно 14 голов.

В настоящее время Аль-Иттихад занимает 7-е место в турнирной таблице саудовской лиги, набрав 28 очков в 18-ти матчах. Бензема за полсезона сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. И все бы ничего, но у Карима испортились отношения и с новым тренером. Гальярдо отстранил француза от команды из-за того, что тот не прибыл вовремя из отпуска в расположение клуба. Представители футболиста утверждали, что тот застрял на Маврикии, откуда не мог вылететь из-за непогоды. Но проблема в том, что у него отпуск и так начался раньше всех. Форвард пропустил последние тренировки команды, вовсе покинув Саудовскую Аравию.

Getty Images. Карим Бензема и Криштиану Роналду

По данным СМИ, Бензема полторы недели не выходил на связь. Карим прибыл в расположение клуба на 10 дней позже установленного срока. Такое не понравилось руководству, которое еще несколько месяцев назад не пощадило даже тренера, лишь бы угодить французу. Ситуация с исчезновением игрока окутана мраком, но очевидно, что что-то пошло не так. Логично, что СМИ начали писать о возможном уходе футболиста из Аль-Иттихада. Однако руководство саудовской лиги не хочет так просто отпускать звездного нападающего. Ему готовы найти новый клуб, но только внутри лиги.

Некоторое время ходят слухи о возможном возвращении Карима в Лион, воспитанником которого он является. Могла бы получиться красивая история, если бы не тот факт, что к Бензема сейчас неоднозначное отношение в его стране. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен публично обвинил футболиста в связях с террористической группировкой. После этого вице-мэр Марселя Валери Буайе призвала лишить Карима Золотого мяча и французского гражданства. Форвард подал в суд на членов правительства, но обвинения в любом случае серьезные.

Не факт, что даже болельщики Лиона будут рады возвращению Бензема. Во Франции уже несколько лет не лучшая обстановка, а социальное напряжение нарастает. К тому же Карим уже был замешан в одном громком скандале по шантажу партнера по сборной, из-за чего на долгое время лишился места в национальной команде. По слухам, в подписании игрока заинтересованы также 3 клуба английской Премьер-лиги. Однако пока неизвестно, насколько эти варианты реалистичны, учитывая, что называются Арсенал, Манчестер Юнайтед и Челси.

Не все европейские футболисты довольны своим пребыванием в Саудовской Аравии. Первым не выдержал Джордан Хендерсон. Англичанин уже покинул Аль-Иттифак во главе со Стивеном Джеррардом и перешел в Аякс. Но Хендерсон и Бензема – фигуры разного масштаба. Карим входит в тройку самых громких трансферов Саудовской Аравии наряду с Роналду и Садио Мане. Просто так его никто отпускать не будет, а если и отпустят, то он что-то потеряет, например, большую сумму денег. Не совсем понятно, какие цели, кроме финансовых, преследовал француз, променяв Реал на Саудовскую Аравию, но, судя по всему, оно того не стоило.

Текст: meta.ua/sport