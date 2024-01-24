Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, который недавно возглавил клуб второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец, просматривает украинского голкипера.

Как стало известно Sport.ua, вратарь грузинской «Гагры» Александр Воробей находится на просмотре в «Заглембе».

Во время игровой карьеры 28-летний голкипер также защищал цвета «Волыни», «Руха», «ВПК-Агро», «Виктории», «Тернополя» и «Агробизнеса».

«Заглембе» сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго дивизиона Польши.

Ранее Sport.ua сообщал, что Хацкевич просматривает экс-игрока «Ворсклы».