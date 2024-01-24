Заглембе Хацкевича просматривает экс-игрока Ворсклы
Футболист может продолжить карьеру в Польше
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич несколько дней назад возглавил клуб второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец.
Команда под руководством белорусского специалиста готовится ко второй части сезона.
Как стало известно Sport.ua, игроком «Заглембе» может стать бывший центральный защитник «Ворсклы» Сергей Яворский.
34-летний украинец сейчас находится в расположении польской команды.
В конце сентября Яворский стал игроком «Лок-Штендаля», который выступает в шестом дивизионе Германии.
Во время игровой карьеры центрбек защищал цвета донецкого «Олимпика», «Ильичевца», «Оболони», «Тобола» и «Ворсклы».
«Заглембе» сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго польского дивизиона.
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