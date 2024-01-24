Заглембе Хацкевича просматривает экс-игрока Ворсклы

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич несколько дней назад возглавил клуб второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец.

Команда под руководством белорусского специалиста готовится ко второй части сезона.

Как стало известно Sport.ua, игроком «Заглембе» может стать бывший центральный защитник «Ворсклы» Сергей Яворский.

34-летний украинец сейчас находится в расположении польской команды.

В конце сентября Яворский стал игроком «Лок-Штендаля», который выступает в шестом дивизионе Германии.

Во время игровой карьеры центрбек защищал цвета донецкого «Олимпика», «Ильичевца», «Оболони», «Тобола» и «Ворсклы».

«Заглембе» сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго польского дивизиона.