Алексей ДЕРИПАПА: «Слован замазался в кровь украинцев»

Бывший украинский нападающий братиславского «Интера» Алексей Дерипапа поделился мнением о матче «Слована» против «динамо» москва.

– Алексей Владимирович, в то время, как россия обстреливает нашу страну, «Слован» проводит спарринг с «динамо» (москва). Это как, вообще, понимать?

– Мне жаль, что словаки приняли в этом участие, ведь мы, как славяне, братские народы, в отличие от мифа о нашем братстве с россиянами. Но, как мы видим, болеть некрасивыми вещами могут все.

Что я могу сказать. Во-первых, УЕФА должен иметь четкую позицию и не позволять европейским клубам проводить товарищеские матчи с россиянами. А во-вторых, в Словакии премьер-министром стал Роберт Фицо, который является Орбаном номер 2. Он выступает против военной помощи Украине, в отличие от предыдущего правительства.

Это подводит нас к тезису «спорт вне палитики» – откровенно рашистского лозунга, который существует только для того, чтобы оправдывать тех, кто за деньги продался россии.

Матч «Слована» с «динамо» (москва) не укладывается у меня в голове. «динамо» – это милиция, НКВД – то есть репрессивный орган, который совершал преступления на протяжении всей истории. А россия, как правопреемник СССР, эти преступления не осудила, а наоборот продолжила. Я уверен, что матч «Слован – «динамо» (москва) – это политическое решение, которое связано с изменением политического вектора в Словакии.

Трудно приобретать репутацию, но легко вымазать ее в крови. И это кровь мирных граждан Украины, ведь россия не придерживается никаких правил войны. Оккупанты бомбят не военные объекты, а просто стреляют, куда могут попасть, и убивают людей. Вчера ракета упала на стадион футбольного клуба и детской академии в столице, повредила стадион «Локомотив» в Киеве, а в этот же день словаки играют с «Динамо» (москва). Но надо быть солидарными в футбольном кругу, а не идти на поводу у прихвостней, которые пытаются уничтожить народ Украины и вернуть СССР-2!

Матч «Слована» с «динамо» (москва) – это абсолютно недостойный и позорный поступок, который не имеет ничего общего со спортом. Они поддержали российский футбол, который поддерживает российскую армию, то есть, косвенно поддержали преступления оккупантов на нашей земле. «Слован» замазался в кровь мирных украинцев, которые погибли от российских ракет. Их же никто не заставлял играть, они сделали это по собственной воле, пытаясь поддержать политику Фицо. Это черное пятно навсегда останется в истории «Слована». Неужели словацкое общество и УЕФА не осознают этих простых вещей?