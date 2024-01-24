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  4. Рома может продать форварда сборной Италии в Фиорентину
Италия
24 января 2024, 16:21 |
332
0

Рома может продать форварда сборной Италии в Фиорентину

Андре Белотти близок к тому, чтобы сменить Рим на Флоренцию

24 января 2024, 16:21 |
332
0
Рома может продать форварда сборной Италии в Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

«Рома» и «Фиорентина» ведут переговоры по поводу трансфера форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Фиорентина» хочет включить в сделку одного из двух своих игроков – Жонатана Иконе или Йосипа Брекало. При этом «Рома» хочет левого защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги.

Белотти перешел в «Рому» из «Торино» летом 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего итальянца 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Ранее «Рому» возглавил Даниэле Де Росси, который заменил Жозе Моуриньо.

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Рома Рим Фиорентина Андреа Белотти трансферы трансферы Серии A Йосип Брекало
Источник Calciomercato
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