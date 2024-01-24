Рома может продать форварда сборной Италии в Фиорентину

«Рома» и «Фиорентина» ведут переговоры по поводу трансфера форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Фиорентина» хочет включить в сделку одного из двух своих игроков – Жонатана Иконе или Йосипа Брекало. При этом «Рома» хочет левого защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги.

Белотти перешел в «Рому» из «Торино» летом 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего итальянца 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Ранее «Рому» возглавил Даниэле Де Росси, который заменил Жозе Моуриньо.