Рома может продать форварда сборной Италии в Фиорентину
Андре Белотти близок к тому, чтобы сменить Рим на Флоренцию
«Рома» и «Фиорентина» ведут переговоры по поводу трансфера форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Фиорентина» хочет включить в сделку одного из двух своих игроков – Жонатана Иконе или Йосипа Брекало. При этом «Рома» хочет левого защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги.
Белотти перешел в «Рому» из «Торино» летом 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего итальянца 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Ранее «Рому» возглавил Даниэле Де Росси, который заменил Жозе Моуриньо.
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