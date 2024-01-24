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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 15:10 | Обновлено 24 января 2024, 15:22
406
0

«И благодарен тем, кто мешал». Верес покинул советник президента

Иван Надеин лишился в клубе консультанта

24 января 2024, 15:10 | Обновлено 24 января 2024, 15:22
406
0
«И благодарен тем, кто мешал». Верес покинул советник президента
Facebook. Иван Надеин и Сергей Коваль

Сергей Коваль, который в ровенском «Вересе» выполнял обязанности советника президента Ивана Надеина, сообщил об уходе из клуба.

«Сегодня мой последний рабочий день в НК «Верес» Ровно, о чем хотелось бы публично сказать. Это были отличные, хоть и непростые 3 с лишним года, которые, тем не менее, можно занести себе в актив. Мной и стаей единомышленников сделано действительно многое.

Благодарю всех, в первую очередь, президента Ивана Надеина за доверие и за то, что мы разойдемся друзьями и с пониманием большого пути, который мы прошли. Спасибо коллективу, без которого ничего бы не получилось. Благодарю тех, кто помогал, и благодарен тем, кто мешал, ведь они мотивировали идти вперед с ускорением.

А «Верес» однозначно успеха, Ровно – уникальный футбольный город, заслуживающий присутствия в элите нашего футбола. Вперед, волки! Слава Украине!» – написал среди прочего Коваль в фейсбуке.

«Верес» Ровно в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 15-е место.

Ранее стало известно, что «Верес» покинул вингер Андрей Близниченко.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Facebook
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