«И благодарен тем, кто мешал». Верес покинул советник президента

Сергей Коваль, который в ровенском «Вересе» выполнял обязанности советника президента Ивана Надеина, сообщил об уходе из клуба.

«Сегодня мой последний рабочий день в НК «Верес» Ровно, о чем хотелось бы публично сказать. Это были отличные, хоть и непростые 3 с лишним года, которые, тем не менее, можно занести себе в актив. Мной и стаей единомышленников сделано действительно многое.

Благодарю всех, в первую очередь, президента Ивана Надеина за доверие и за то, что мы разойдемся друзьями и с пониманием большого пути, который мы прошли. Спасибо коллективу, без которого ничего бы не получилось. Благодарю тех, кто помогал, и благодарен тем, кто мешал, ведь они мотивировали идти вперед с ускорением.

А «Верес» однозначно успеха, Ровно – уникальный футбольный город, заслуживающий присутствия в элите нашего футбола. Вперед, волки! Слава Украине!» – написал среди прочего Коваль в фейсбуке.