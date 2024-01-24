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  4. Джокович сохранит статус первой ракетки мира после Australian Open
Australian Open
24 января 2024, 16:39 |
161
0

Джокович сохранит статус первой ракетки мира после Australian Open

Новак продолжит возглавлять мировую классификацию после австралийского мейджора

24 января 2024, 16:39 |
161
0
Джокович сохранит статус первой ракетки мира после Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович сохранит статус первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата Австралии при любых раскладах.

Это стало известно после вылета второго сеяного Карлоса Алькараса на стадии 1/4 финала.

Отметим, что до турнира только 2 теннисиста могли обойти Джоковича в рейтинга. Испанцу нужно было сыграть лучше серба на поздних стадиях турнира, а Даниилу Медведеву нужен был титул и вылет Джоковича и Алькараса ранее полуфинала.

Новак гарантировал себе 9855 очков после завершения турнира, у Карлоса будет 9255, Даниил в случает выигрыша титула наберет 9465 очков и станет второй ракеткой мира.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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