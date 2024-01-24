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Кубок английской лиги
24 января 2024, 14:05 |
522
1

ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход в финал Кубка лиги

Вчера «Синие» разгромили «Мидлсбро»

24 января 2024, 14:05 |
522
1
ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Вчера, 23 января «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги разгромил «Мидлсбро» со счетом 6:1 (после поражения 0:1 в первом матче) и вышел в финал, где сыграет с «Фулхэмом» или «Ливерпулем».

Вашему внимаю видео с послематчевой пресс-конференции главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино:

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Маурисио Почеттино Челси Мидлсбро Кубок английской лиги по футболу видео
Источник Sport.ua
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Kh75
Ліверпуль у фіналі покаже їм де раки зимують
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