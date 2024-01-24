Кубок английской лиги24 января 2024, 14:05 |
522
1
ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход в финал Кубка лиги
Вчера «Синие» разгромили «Мидлсбро»
24 января 2024, 14:05 |
522
1
Вчера, 23 января «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги разгромил «Мидлсбро» со счетом 6:1 (после поражения 0:1 в первом матче) и вышел в финал, где сыграет с «Фулхэмом» или «Ливерпулем».
Вашему внимаю видео с послематчевой пресс-конференции главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2024, 15:32 3
Мичел поделился ожиданиями от следующей игры
Футбол | 24 января 2024, 10:58 9
Шевченко еще определяется со своей командой
Футбол | 24.01.2024, 10:28
Футбол | 24.01.2024, 00:29
Футбол | 24.01.2024, 08:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ліверпуль у фіналі покаже їм де раки зимують
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2024, 13:31 4
Футбол
23.01.2024, 00:37 30
23.01.2024, 06:05 5
24.01.2024, 07:31 16
22.01.2024, 15:08 15
23.01.2024, 03:20 4
22.01.2024, 17:55 1