ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход в финал Кубка лиги

Вчера, 23 января «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги разгромил «Мидлсбро» со счетом 6:1 (после поражения 0:1 в первом матче) и вышел в финал, где сыграет с «Фулхэмом» или «Ливерпулем».

Вашему внимаю видео с послематчевой пресс-конференции главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино: