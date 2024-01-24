Тренер Ястремской: «Все соперницы опасны, но Даяна – очень опасна»

Эммануэль Гойсснер, тренер Даяны Ястремской, рассказал о причинах успеха украинской теннисистки, которая уже вошла в четверку лучших на Открытом чемпионате Австралии, соревнования на котором начались для нее из квалификациию

«Теннис – очень странный вид спорта, потому что очень непросто ожидать чего-то большего, чем то, к чему вы готовитесь. Я в какой то мере удивлен, но думаю, что Даяна это заслужила.

Много активно выигранных мячей ударами с задней линии – это несомненно ее игра, очень агрессивный стиль. Она об этом сама говорила не один раз. Иногда в спорте вы должны принять свою судьбу. Сейчас она пишет свою историю, она не ждет удачи. Когда у вас есть уверенность, вы доверяете своей игре. А когда вы доверяете своему теннису, вы осмеливаетесь на многое. Она так много раз решалась довериться своей игре, в сложных ситуациях она шла на это.

На этих стадиях турниров все соперницы опасны, но Даяна – очень опасна», – сказал Гойсснер.

В полуфинале Ястремская сыграет против 12-й сеяной китаянки Чжэн Циньвень.