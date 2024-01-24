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Australian Open
24 января 2024, 12:51 | Обновлено 24 января 2024, 13:11
3324
7

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

Даяна сыграет с Чжэн Циньвень из Китая

24 января 2024, 12:51 | Обновлено 24 января 2024, 13:11
3324
7
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

12-я сеяная китаянка Чжэн Циньвень обыграла «нейтральную» теннисистку Анну Калинскую в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису и в полуфинале сразится против украинки Даяны Ястремской.

Australian Open. 1/4 финала
Чжэн Циньвень [12] – Анна Калинская – 6:7(4), 6:3, 6:1

Чжэн Циньвень и Даяна Ястремская ранее между собой не играли.

Отметим, что 21-летняя китаянка впервые пробилась в полуфинал турнира Grand Slam. На US Open 2023 она дошла до четвертьфинала.

Ранее Даяна остановила 50-ю ракетку мира Линду Носкову, с матча с которой в предыдущем раунде снялась Элина Свитолина.

После турнира Чжэн Циньвень дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее 25-летняя Калинская за 13 участий в основне турниров Grand Slam в сумме выиграла всего 4 матча, что столько же, как и на конкретно взятом Australian Open 2024.

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Анна Калинская Чжэн Циньвень Australian Open 2024 Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрей Залищук
ну це і на краще, Даяна добре налаштовується на фаворитів, кацапки закінчились на АО
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+5
Sashamar
Воно й краще. Проти ватниці був би додатковий тиск у вигляді відсутності права на помилку. Можливо, Цінвень активна членкіня КПК і топить за товариша Сі   але це неважливо.Суперниці в китаянки були значно простіше, ніж у Даяни, але перемога ще ой як не гарантована.
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+4
Vitason
Многовато у нее эйсов против россиянки было! Задача Даяны ,не дать этой китаянке разыграться и заставлять ее ошибаться,соперница у Даяны непростая!
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+2
Nostradamus
Вже вийшла лінія на матч - 2.70 Даяна і 1.50 на Чжен. 
Я думаю в першому сеті Даяна фаворит. Китаянка в першій партії буде шукати ключі і підходящу стратегію. 
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0
sv_2000
Тяжелая соперница... Очень мощно и разнообразно играет. Но это китаянка против заурядной девчачей игры Калинской.... Посмотрим как мощь Даяны сработает
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0
KirTheKing
а где этот чмоня різниця в класі, который постоянно хейтит наших теннисисток, и Даяну в часности ?? что-то не видно и не слышно его. всрался наверное от того что Даяна вышла в 1/2 шлема. точнее, жиденько обкакался..  
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-1
1812
Какая разница , если победителем турнира всё равно будет или Арина или Коко
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-9
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