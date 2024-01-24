Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

12-я сеяная китаянка Чжэн Циньвень обыграла «нейтральную» теннисистку Анну Калинскую в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису и в полуфинале сразится против украинки Даяны Ястремской.

Australian Open. 1/4 финала

Чжэн Циньвень [12] – Анна Калинская – 6:7(4), 6:3, 6:1

Чжэн Циньвень и Даяна Ястремская ранее между собой не играли.

Отметим, что 21-летняя китаянка впервые пробилась в полуфинал турнира Grand Slam. На US Open 2023 она дошла до четвертьфинала.

Ранее Даяна остановила 50-ю ракетку мира Линду Носкову, с матча с которой в предыдущем раунде снялась Элина Свитолина.

После турнира Чжэн Циньвень дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее 25-летняя Калинская за 13 участий в основне турниров Grand Slam в сумме выиграла всего 4 матча, что столько же, как и на конкретно взятом Australian Open 2024.