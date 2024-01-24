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  4. Близниченко не собирается затягивать с трудоустройством
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 12:42 |
543
0

Близниченко не собирается затягивать с трудоустройством

Вингер недавно стал свободным агентом

24 января 2024, 12:42 |
543
0
Близниченко не собирается затягивать с трудоустройством
ФК Верес. Андрей Близниченко

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Вереса» Андрей Близниченко сейчас рассматривает несколько предложений с трудоустройством.

По информации нашего источника конкретики еще нет, все в стадии переговоров, но опытный полузащитник надеется до середины февраля определиться со своим будущим клубом.

Прошлой осенью 29-летний Андрей Близниченко провел в составе «Вереса» десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Также в его активе есть выступления за «Днепр», «Ингулец», турецкий «Карабюкспор», молдавский «Шериф». Также он сыграл 74 поединка за сборные Украины разных возрастных групп.

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Андрей Близниченко свободный агент инсайд
Источник Sport.ua
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