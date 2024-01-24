Близниченко не собирается затягивать с трудоустройством

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Вереса» Андрей Близниченко сейчас рассматривает несколько предложений с трудоустройством.

По информации нашего источника конкретики еще нет, все в стадии переговоров, но опытный полузащитник надеется до середины февраля определиться со своим будущим клубом.

Прошлой осенью 29-летний Андрей Близниченко провел в составе «Вереса» десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Также в его активе есть выступления за «Днепр», «Ингулец», турецкий «Карабюкспор», молдавский «Шериф». Также он сыграл 74 поединка за сборные Украины разных возрастных групп.