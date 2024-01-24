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Australian Open
24 января 2024, 11:55 | Обновлено 24 января 2024, 11:56
137
0

Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open

24 января 2024, 11:55 | Обновлено 24 января 2024, 11:56
137
0
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

24 января состоится заключительный матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Немец Александр Зверев (№6 ATP) сразится против Карлоса Алькарса из Испании (№2 ATP). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмая встреча теннисистов, немец ведет 4-3.

Победитель матча в 1/2 финала сразится с Даниилом Медведевым.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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