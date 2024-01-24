Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 января состоится заключительный матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Немец Александр Зверев (№6 ATP) сразится против Карлоса Алькарса из Испании (№2 ATP). Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча теннисистов, немец ведет 4-3.

Победитель матча в 1/2 финала сразится с Даниилом Медведевым.

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