В чем причина? Клубы АПЛ не тратят деньги на новичков в январе

По информации британских СМИ, в январе клубы АПЛ потратили непривычно мало денег на подписание новых игроков – пока что всего 44 миллиона фунтов.

Несмотря на то, что до завершения трансферного окна есть чуть больше недели и клубы еще могут оформить большие сделки, никаких рекордов в январе не ожидается. Все выглядит очень тихо на фоне минувшего зимнего окна, когда команды усилились на 815 миллионов фунтов (правда, треть от суммы потратил Челси).

Руководители клубов объясняют это в основном тем, что АПЛ начала активно наказывать команды за финансовые нарушения. В этом сезоне минус 10 очков уже получил Эвертон, идут расследования в отношении Манчестер Сити, Челси и Ноттингем Форест. Никто не хочет стать следующим.

Самым активным клубом в январе является Тоттенхэм. Лондонцы оформили трансфер защитника Раду Дрэгушина за 25 миллионов фунтов. Пока что это единственный новичок топ-клубов АПЛ, который перешел в новую команду на правах полноценного трансфера.

А вот другие представители АПЛ, включая Ньюкасл, открыто говорят, что им нужно сбалансировать финансовую ситуацию, поэтому готовы не покупать, а продавать.

За 23 дня января клубы АПЛ оформили 10 полноценных трансферов – в прошлом году таких было 62.