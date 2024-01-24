Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open

Третий сеяный дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала они одолели пятый сеяный тандем Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия).

Australian Open. 1/4 финала

Сторм Хантер / Катерина Синякова – Крейчикова / Лаура Зигемунд – 4:6, 7:5, 6:4

Хантер и Синякова сыграют в полуфинале против вторых сеяных Се Шувэй и Элизе Мертенс.

Борьбу в парном разряде продолжает и украинка Людмила Киченок.

Отметим, что Крейчикова и Синякова ранее играли вместе и были одним из самых успешных тандемов в последние годы, но в конце прошлого сезона их пути разошлись.