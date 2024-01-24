Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open
В этом сезоне чешки сражаться между собой
Третий сеяный дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала они одолели пятый сеяный тандем Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия).
Australian Open. 1/4 финала
Сторм Хантер / Катерина Синякова – Крейчикова / Лаура Зигемунд – 4:6, 7:5, 6:4
Хантер и Синякова сыграют в полуфинале против вторых сеяных Се Шувэй и Элизе Мертенс.
Борьбу в парном разряде продолжает и украинка Людмила Киченок.
Отметим, что Крейчикова и Синякова ранее играли вместе и были одним из самых успешных тандемов в последние годы, но в конце прошлого сезона их пути разошлись.
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