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  4. Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open
Australian Open
24 января 2024, 10:45 | Обновлено 24 января 2024, 10:50
580
0

Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open

В этом сезоне чешки сражаться между собой

24 января 2024, 10:45 | Обновлено 24 января 2024, 10:50
580
0
Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Третий сеяный дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала они одолели пятый сеяный тандем Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия).

Australian Open. 1/4 финала
Сторм Хантер / Катерина Синякова – Крейчикова / Лаура Зигемунд – 4:6, 7:5, 6:4

Хантер и Синякова сыграют в полуфинале против вторых сеяных Се Шувэй и Элизе Мертенс.

Борьбу в парном разряде продолжает и украинка Людмила Киченок.

Отметим, что Крейчикова и Синякова ранее играли вместе и были одним из самых успешных тандемов в последние годы, но в конце прошлого сезона их пути разошлись.

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Катерина Синякова Барбора Крейчикова Сторм Хантер (Сандерс) Лаура Зигемунд Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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