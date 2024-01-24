Чжэн Циньвень – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 января состоится заключительный матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

Китаянка Чжэн Циньвень (№15 WTA) сразится против Анны Калинской (№75 WTA). Время начала матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, китаянка первую проиграла.

Победительница матча в 1/2 финала сразится с украинкой Даяной Ястремской.

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