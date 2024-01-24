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Australian Open
24 января 2024, 09:59 | Обновлено 24 января 2024, 10:22
1042
0

Чжэн Циньвень – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча, в котором определится следующая соперница Ястремской на Aus Open

24 января 2024, 09:59 | Обновлено 24 января 2024, 10:22
1042
0
Чжэн Циньвень – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

24 января состоится заключительный матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

Китаянка Чжэн Циньвень (№15 WTA) сразится против Анны Калинской (№75 WTA). Время начала матча – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, китаянка первую проиграла.

Победительница матча в 1/2 финала сразится с украинкой Даяной Ястремской.

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Чжэн Циньвень Анна Калинская
Источник Sport.ua
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