Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Australian Open
24 января 2024, 09:46 |
2462
0

НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»

Чешская теннисистка – о четвертьфинале Australian Open 2024

24 января 2024, 09:46 |
2462
0
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

50-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова прокомментировала поражение от Даяны Ястремской в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (3:6, 4:6).

– Сегодня было очень жарко по сравнению с другими днями. Мячи летали очень быстро. Она тоже играла очень активно.

Мне показалось, что сегодня я не была на корте на 100%. Может быть, из-за того, что я не играла предыдущий матч, у меня было, скажем так, два дня отдыха. Мне не удалось с самого начала настроиться на матч. Так что она просто лидировала и контролировала ситуацию все время. Это было не то, чего я хотела, но я не смогла ничего с этим поделать.

– Иногда кажется, что мировой рейтинг – это просто цифра на турнирах Grand Slam и в женском туре. Появляются ли перед турниром мысли, что почему бы не выйти во вторую неделю и дальше?
– Да, я думаю, что особенно в женском теннисе на мейджорах может быть много сюрпризов. Если кто-то играет в свой лучший теннис, он может обыграть многих хороших игроков, в том числе и я. Некоторые дни бывают хорошими, а некоторые – плохими. Да, сегодня я сыграла не лучшим образом, так что такое бывает.

– С одной из участниц другой части жеребьевки, Коко Гофф, вы играли пару раз и не смогли победить. Любопытно, что делает ее такой сложной соперницей, что создает проблемы для вас и других женщин, особенно в последнее время?
– У нее отличная подача, очень сложно сделать брейк. У нее отличное движение, отличные удары. Я не видела вчерашний матч, но, думаю, он был сложным для нее, потому что Марта тоже умеет играть агрессивно. Но Коко – одна из лучших теннисисток мира.

– Линда, вы были удивлены тем, что уровень Даяны оставался таким высоким на протяжении всего матча? Ожидали ли вы какого-то спада?
– Я ожидала тяжелого матча, но я не сыграла многого из того, что должна была. Не то чтобы ей было легко, но она все время была впереди меня. У меня было не так много виннеров и эйсов, так что я не очень-то помогала себе. Я не особо усложняла ей задачу.

– Если она будет играть на таком же стабильном уровне, сможет ли выйти в финал?
– Я не знаю, с кем она будет играть и сможет ли она поддерживать этот уровень, так что я не думаю, что даже она сама знает это или кто-то еще сейчас, – сказала Носкова.

В полуфинале Australian Open 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.

По теме:
Ястремская вернется в топ-30 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Чжэн Циньвень – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хуркач в пяти сетах проиграл Медведеву путевку в полуфинал Australian Open
Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024
Источник ASAP text
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке
Теннис | 24 января 2024, 08:02 1
Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке
Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке

Даяна верит, что у Елизаветы Котляр исключительно проукраинская позиция

Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Теннис | 23 января 2024, 13:21 10
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024

Первую путевку в финал разыграют чемпионка прошлого года и победительница US Open 2023

Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Футбол | 23.01.2024, 16:34
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Футбол | 24.01.2024, 07:55
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 4
Теннис
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
22.01.2024, 09:40
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 16
Футбол
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 88
Теннис
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем