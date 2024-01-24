НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»

50-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова прокомментировала поражение от Даяны Ястремской в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (3:6, 4:6).

– Сегодня было очень жарко по сравнению с другими днями. Мячи летали очень быстро. Она тоже играла очень активно.

Мне показалось, что сегодня я не была на корте на 100%. Может быть, из-за того, что я не играла предыдущий матч, у меня было, скажем так, два дня отдыха. Мне не удалось с самого начала настроиться на матч. Так что она просто лидировала и контролировала ситуацию все время. Это было не то, чего я хотела, но я не смогла ничего с этим поделать.

– Иногда кажется, что мировой рейтинг – это просто цифра на турнирах Grand Slam и в женском туре. Появляются ли перед турниром мысли, что почему бы не выйти во вторую неделю и дальше?

– Да, я думаю, что особенно в женском теннисе на мейджорах может быть много сюрпризов. Если кто-то играет в свой лучший теннис, он может обыграть многих хороших игроков, в том числе и я. Некоторые дни бывают хорошими, а некоторые – плохими. Да, сегодня я сыграла не лучшим образом, так что такое бывает.

– С одной из участниц другой части жеребьевки, Коко Гофф, вы играли пару раз и не смогли победить. Любопытно, что делает ее такой сложной соперницей, что создает проблемы для вас и других женщин, особенно в последнее время?

– У нее отличная подача, очень сложно сделать брейк. У нее отличное движение, отличные удары. Я не видела вчерашний матч, но, думаю, он был сложным для нее, потому что Марта тоже умеет играть агрессивно. Но Коко – одна из лучших теннисисток мира.

– Линда, вы были удивлены тем, что уровень Даяны оставался таким высоким на протяжении всего матча? Ожидали ли вы какого-то спада?

– Я ожидала тяжелого матча, но я не сыграла многого из того, что должна была. Не то чтобы ей было легко, но она все время была впереди меня. У меня было не так много виннеров и эйсов, так что я не очень-то помогала себе. Я не особо усложняла ей задачу.

– Если она будет играть на таком же стабильном уровне, сможет ли выйти в финал?

– Я не знаю, с кем она будет играть и сможет ли она поддерживать этот уровень, так что я не думаю, что даже она сама знает это или кто-то еще сейчас, – сказала Носкова.

В полуфинале Australian Open 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.