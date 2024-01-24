23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе D.

Сборная Мавритании сенсационно обыграла команду Алжира (1:0). Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте.

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию (2 балла).

В одном из эпизодов матча сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан схватил за шею форварда команды Алжира Юсефа Белайли.

Дело в том, что форвард французского клуба Аяччо бурно протестовал против решения рефери, и судья применил силу, чтобы успокоить футболиста. Белайли получил желтую карточку на 82-й минуте.

ФОТО. Судья схватил за шею игрока сборной Алжира на Кубке Африки