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Кубок африканских наций
24 января 2024, 05:00 | Обновлено 24 января 2024, 05:34
910
1

ФОТО. Судья схватил за шею игрока сборной Алжира на Кубке Африки

Алжир вылетел из КАН, сенсационно проиграв команде Мавритании

24 января 2024, 05:00 | Обновлено 24 января 2024, 05:34
910
1
ФОТО. Судья схватил за шею игрока сборной Алжира на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе D.

Сборная Мавритании сенсационно обыграла команду Алжира (1:0). Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте.

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию (2 балла).

В одном из эпизодов матча сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан схватил за шею форварда команды Алжира Юсефа Белайли.

Дело в том, что форвард французского клуба Аяччо бурно протестовал против решения рефери, и судья применил силу, чтобы успокоить футболиста. Белайли получил желтую карточку на 82-й минуте.

ФОТО. Судья схватил за шею игрока сборной Алжира на Кубке Африки

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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King8619
І що? Буде пожиттєва дискваліфікація нігера, чи спишуть все на расизм? Якби так зробив будь який футболіст то вже б отримав дискваліфікацію пожиттєво, а тут все зійде з рук.
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