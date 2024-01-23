Динамо сообщило, как проходит восстановление Ярмоленко после операции
Возвращение Ярмоленко в общую группу планируется во время второй части сбора
Киевское «Динамо» сообщило, как проходит восстановление вингера Андрея Ярмоленко.
«Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Лидер и ключевой игрок «бело-синих» выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды.
Вторым этапом восстановления на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что Андрей начнет игровые упражнения в ближайшее время.
Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора», – сообщает официальный сайт киевлян.
Отметим, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.
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