Динамо сообщило, как проходит восстановление Ярмоленко после операции

Киевское «Динамо» сообщило, как проходит восстановление вингера Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Лидер и ключевой игрок «бело-синих» выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды.

Вторым этапом восстановления на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что Андрей начнет игровые упражнения в ближайшее время.

Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора», – сообщает официальный сайт киевлян.

Отметим, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.