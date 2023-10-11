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  4. Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 18:37 | Обновлено 11 октября 2023, 18:39
786
3

Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления

Андрей был прооперирован в Барселоне

11 октября 2023, 18:37 | Обновлено 11 октября 2023, 18:39
786
3
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил, что 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене.

«Вчера [10 октября] Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев.

Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связи. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм», – рассказал главный врач «Динамо» Андрей Шморгун.

Андрей Ярмоленко не играл в последнем матче киевлян в УПЛ против «Полесья» (2:3). Также изначально Ярмоленко был вызван в сборную Украины на матчи квалификации Евро-2024 в октябре, однако Сергей Ребров заменил Андрея на Назария Русина.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко травма травма колена операция операция на колене Андрей Шморгун
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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vitaha33
Походу це кінець. Школа Андрія, останні роки травми його замучили... Тому здоров'я і ще раз здоров'я
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+2
Віктор Коробка
Скорішого одужання!
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0
AK.228
Ну шкода звісно , що за збірну не зіграє 
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-1
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