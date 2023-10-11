Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Андрей был прооперирован в Барселоне
Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил, что 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене.
«Вчера [10 октября] Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев.
Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связи. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм», – рассказал главный врач «Динамо» Андрей Шморгун.
Андрей Ярмоленко не играл в последнем матче киевлян в УПЛ против «Полесья» (2:3). Также изначально Ярмоленко был вызван в сборную Украины на матчи квалификации Евро-2024 в октябре, однако Сергей Ребров заменил Андрея на Назария Русина.
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