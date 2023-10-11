Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил, что 33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене.

«Вчера [10 октября] Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев.

Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связи. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм», – рассказал главный врач «Динамо» Андрей Шморгун.

Андрей Ярмоленко не играл в последнем матче киевлян в УПЛ против «Полесья» (2:3). Также изначально Ярмоленко был вызван в сборную Украины на матчи квалификации Евро-2024 в октябре, однако Сергей Ребров заменил Андрея на Назария Русина.