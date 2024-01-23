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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 20:57 | Обновлено 23 января 2024, 21:09
278
0

Чемоданы приехали в Турцию. Багаж четырех клубов УПЛ вернулся к хозяевам

Ранее потерялся багаж с личными вещами игроков Днепра-1, ЛНЗ, Зари, Оболони

23 января 2024, 20:57 | Обновлено 23 января 2024, 21:09
278
0
Чемоданы приехали в Турцию. Багаж четырех клубов УПЛ вернулся к хозяевам
СК Днепр-1

Багаж четырех клубов Украинской Премьер-лиги благополучно вернулся к своим хозяевам.

Клубы Днепр-1, ЛНЗ, Заря, Оболонь проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Ранее около 55 единиц багажа с личными вещами игроков четырех команд УПЛ не долетели в Турцию на борту рейса Кишинев – Анталия.

Технические сотрудники каждого из клубов провели качественную работу по возвращению чемоданов. Все они вернулись к владельцам в течение 2–3 дней.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Днепр-1 ТаТоТаке ЛНЗ Черкассы перелет
Источник ТаТоТаке
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