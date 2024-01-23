Чемоданы приехали в Турцию. Багаж четырех клубов УПЛ вернулся к хозяевам

Багаж четырех клубов Украинской Премьер-лиги благополучно вернулся к своим хозяевам.

Клубы Днепр-1, ЛНЗ, Заря, Оболонь проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Ранее около 55 единиц багажа с личными вещами игроков четырех команд УПЛ не долетели в Турцию на борту рейса Кишинев – Анталия.

Технические сотрудники каждого из клубов провели качественную работу по возвращению чемоданов. Все они вернулись к владельцам в течение 2–3 дней.