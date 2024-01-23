Украина. Премьер лига23 января 2024, 20:47 | Обновлено 23 января 2024, 20:49
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Где смотреть товарищеский матч Шахтер – Лех
Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву
23 января 2024, 20:47 | Обновлено 23 января 2024, 20:49
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В четверг, 25 января, на предсезонном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани.
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Встреча с «Лехом» станет для «Шахтера» вторым спаррингом в Турции. 22 января в первой товарищеской игре зимнего межсезонья «горняки» переиграли «Пюник» – 2:0.
Трансляция матч «Шахтер» – «Лех» доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».
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