Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что счастлива получить шанс на реванш, играя с Коко Гофф в полуфинале Australian Open 2024.

«Мне нравится такой рассклад. После US Open я очень хотела взять реванш, и я хочу сказать, что это будет отличный матч. Против Коко всегда получаются классные поединки. Я счастлива играть с ней, мне не терпиться сыграть эту полуфинальную встречу», – сказала Соболенко.

Отметим, что Соболенко и Гофф ранее провели 6 матчей, четыре из них выиграла американка.

Арина и Коко сыграют 25 января. Последний очный матч состоялся в финал US Open 2023, его выиграла американка (2:6, 6:3, 6:2).