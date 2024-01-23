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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Australian Open
23 января 2024, 20:50 | Обновлено 23 января 2024, 21:07
1590
4

Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»

Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече 1/2 финала Australian Open

23 января 2024, 20:50 | Обновлено 23 января 2024, 21:07
1590
4
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что счастлива получить шанс на реванш, играя с Коко Гофф в полуфинале Australian Open 2024.

«Мне нравится такой рассклад. После US Open я очень хотела взять реванш, и я хочу сказать, что это будет отличный матч. Против Коко всегда получаются классные поединки. Я счастлива играть с ней, мне не терпиться сыграть эту полуфинальную встречу», – сказала Соболенко.

Отметим, что Соболенко и Гофф ранее провели 6 матчей, четыре из них выиграла американка.

Арина и Коко сыграют 25 января. Последний очный матч состоялся в финал US Open 2023, его выиграла американка (2:6, 6:3, 6:2).

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Australian Open 2024 Арина Соболенко Коко Гофф US Open 2023
Источник Twitter
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Максим Колісник
Для таких треба якусь окрему лігу. Типу не жінка і не мужик
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Олександр Науменко
Почуяла кров. Давай Коко, обламай їй зуби.
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0
Alehandro
Хотіла взяти реванш... а візьмеш за рожеву щічку
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0
Андрей Залищук
хрен тобі, Коко не дасть тобі взяти реванш
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0
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