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Australian Open
23 января 2024, 20:29 |
274
0

Джокович затратил больше, чем когда-либо времени для выхода в полуфинал AO

Наконец-то серб стал уязвимым на кортах Мельбурна?

23 января 2024, 20:29 |
274
0
Джокович затратил больше, чем когда-либо времени для выхода в полуфинал AO
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в свой 11-й полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв американца Тэйлора Фритца за 3 часа 45 минут – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Сербский теннисист на этом турнире провел на корте 15 часов и 9 минут – больше всего времени на корте за первые пять раундов австралийского мейджора в карьере. Предыдущий рекорд Новак составлял 14 часов 52 минуты (2021 год).

Отметим, что Джокович проиграл уже три сета, в прошлом году он отдал всего одну партию за семь матчей.

В 1/2 финала Новак сразится против Янника Синнера из Италии, который в этом розыгрыше турнира выиграл 15 сетов из 15.

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Тейлор Фритц Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Opta
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