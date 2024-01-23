Джокович затратил больше, чем когда-либо времени для выхода в полуфинал AO

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в свой 11-й полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв американца Тэйлора Фритца за 3 часа 45 минут – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Сербский теннисист на этом турнире провел на корте 15 часов и 9 минут – больше всего времени на корте за первые пять раундов австралийского мейджора в карьере. Предыдущий рекорд Новак составлял 14 часов 52 минуты (2021 год).

Отметим, что Джокович проиграл уже три сета, в прошлом году он отдал всего одну партию за семь матчей.

В 1/2 финала Новак сразится против Янника Синнера из Италии, который в этом розыгрыше турнира выиграл 15 сетов из 15.