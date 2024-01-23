Продолжил винстрик. Джокович вышел в полуфинал Aus Open

Лидер мирового тенниса Новак Джокович во встрече 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии выяснил отношения с Тейлором Фритцем из США (№12 АТР).

Матч продолжался 3 часа 48 минут и завершился победой Джоковича в четырех сетах.

Australian Open 2024. Мужчины. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, 12) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3

Джокович сыграет в полуфинале мейджора в Мельбурне в пятый раз подряд (всего – в одиннадцатый раз) и проведет 48-й полуфинал на уровне Grand Slam.

Новак Джокович сейчас борется в Мельбурне за свой 11-й австралийский титул.

В полуфинале Джокович встретится либо с Янником Синнером из Италии, либо с «нейтралом» Андреем Рублевым.