Зинченко обсудил войну, Арсенал и критику. Сравнил Артету и Гвардиолу

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко остается одним из самых известных и популярных украинцев в зарубежных чемпионатах. В интервью The Athletic футболист рассказал о критике со стороны экспертов, любимой позиции на поле, сравнил Артету и Гвардиолу, а также напомнил о войне в Украине.

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«Я это говорю и себе, и жене: я хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Отслеживая новости каждый день и видя, что люди погибают без реальной причины, хочется спросить: чего россия намерена достичь?».

Прошло почти два года с момента вторжения россии в Украину. На горизонте у сборной Украины матч против Боснии в полуфинале отбора на Евро-2024, но в Украине продолжается борьба за независимость. «Возможно, многие люди чувствуют усталость, но все украинцы в мире не могут позволить себе устать. Это наша страна, наши жизни. Очень сложно быть так далеко от дома. Украинские спортсмены представляют страну в футболе, боксе, теннисе – мы должны это делать. Каждый человек с украинским паспортом должен приближать победу. Знаю, что многие герои на фронте смотрят футбол», — сказал Зинченко.

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В 27 лет Зинченко говорит авторитетно и звучит по-взрослому. Следует отдать должное, что он способен сосредоточиться на футболе, несмотря на все проблемы в Украине. Сейчас «Арсенал» готовится к новому отрезку сезона. Команда обыграла «Кристал Пэлас» 5:0, но до того проиграла «Вест Хэму», «Фулхэму» и «Ливерпулю».

«Каждая команда, которая хочет чего-то достичь, должна показывать реакцию после поражений. Все могут выражать свое мнение, но я смотрю на эту ситуацию менее глобально. Я думаю, как помочь команде, анализирую свою игру и способы прогрессировать. Могу сказать, что если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика», — отметил Зинченко.

Паузу в АПЛ команда заполнила сбором в Дубае: «Мы отлично провели время, хорошая возможность освежить голову. У нас были общие семейные ужины, мы смогли еще лучше узнать друг друга. Команду можно сравнивать с семьей – на поле и вне его».

«Микель Артета? Он – победитель. Мне нравится его видение футбола и его настрой. Когда я с ним только познакомился, было ясно, что он станет хорошим тренером. «Манчестер Сити»? Они несколько лет строили свою машину, где каждый игрок знает, что ему нужно делать. «Арсенал» сейчас на этом пути. Я не говорю, что мы пытаемся скопировать «Сити», но у них лучшая команда в мире, и ты должен учиться у лучших. Сравнить Гвардиолу и Артету? У Хосепа больше опыта, он работал в «Барселоне» и «Баварии». Очень многое решает опыт, и я уверен, что у Микеля будет свое наследие и прекрасное будущее», – сказал Зинченко.

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Не ушел Зинченко и от темы критики со стороны экспертов, которые активно обсуждают ошибки и неудачные матчи украинца в этом сезоне.

«Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации. И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов», — сказал Зинченко.

Игра крайних защитников стала не такой, как раньше. Переход в полузащиту вынудил Зинченко привыкать к новым условиям, а также к критике за открытые зоны слева в обороне. Но Зинченко, как и Трент Александер-Арнольд в «Ливерпуле», получает удовольствие от того, что ему нужно проявлять креатив. «Конечно, каждый может критиковать меня или Трента, но я уверен, что и я, и он делаем все, чтобы помочь команде. Мы делаем то, что нам говорит наставник. Именно этому мы уделяем внимание», — сказал Зинченко.

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Алекс обычно играет в центре поля в сборной Украины. Вопрос в том, стоит ли ему быть чистым полузащитником в «Арсенале», часто обсуждается в среде экспертов.

«Я подписал контракт с клубом, я его уважаю. Я знал, какая позиция у меня будет в «Арсенале». И не имеет значения, уйду я когда-нибудь в другую команду или завершу тут карьеру, но я любом месте будут помогать команде и играть там, где видит меня тренер. Даже на позиции вратаря».

«Честно говоря, для меня позиция значения не имеет. Я комфортно себя чувствую и в полузащите, и левым защитником. Знаю свои слабые и сильные стороны», – сказал Зинченко.

В прошлом сезоне «Арсенал» до конца боролся за титул АПЛ и проиграл бывшей команде Зинченко «Манчестер Сити». Чем все завершится сейчас?