Котляр завершила борьбу на юниорском Australian Open
Елизавета и Моника Станкевич проиграли встречу парного разряда
Украинская теннисистка Елизавета Котляр завершила борьбу на юниорском Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Моника Станкевич из Польши проиграли третьим сеяным американкам Тайре Катерине Грант и Иве Йович.
Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3] – 3:6, 4:6
Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.
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