Котляр завершила борьбу на юниорском Australian Open

Украинская теннисистка Елизавета Котляр завершила борьбу на юниорском Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Моника Станкевич из Польши проиграли третьим сеяным американкам Тайре Катерине Грант и Иве Йович.

Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда​

Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3] – 3:6, 4:6

Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.