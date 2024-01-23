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  4. Котляр завершила борьбу на юниорском Australian Open
Australian Open
23 января 2024, 19:14 |
444
0

Котляр завершила борьбу на юниорском Australian Open

Елизавета и Моника Станкевич проиграли встречу парного разряда

23 января 2024, 19:14 |
444
0
Котляр завершила борьбу на юниорском Australian Open
ITF. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр завершила борьбу на юниорском Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Моника Станкевич из Польши проиграли третьим сеяным американкам Тайре Катерине Грант и Иве Йович.

Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда​
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3] – 3:6, 4:6

Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.

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Елизавета Котляр Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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