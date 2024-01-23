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Australian Open
23 января 2024, 19:04 |
304
0

ВИДЕО. Мама Коко Гофф поймала мяч во время матча с Костюк

Кэнди Гофф невероятно обрадовалась в этом эпизоде

23 января 2024, 19:04 |
304
0
ВИДЕО. Мама Коко Гофф поймала мяч во время матча с Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф с мамой

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

Семья Коко Гофф оказалась напрямую причастна к игре, когда мяч после удара Марты Костюк влетел в бокс, и мама американки удачно поймала его. Отметим, что этот эпизод очень порадовал Кэнди Гофф, она даже продемонстрировала несколько танцевальных движений.

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Источник Sport.ua
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