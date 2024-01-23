ВИДЕО. Мама Коко Гофф поймала мяч во время матча с Костюк

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

Семья Коко Гофф оказалась напрямую причастна к игре, когда мяч после удара Марты Костюк влетел в бокс, и мама американки удачно поймала его. Отметим, что этот эпизод очень порадовал Кэнди Гофф, она даже продемонстрировала несколько танцевальных движений.